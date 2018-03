De IKEA huisdieren-collectie is vanaf volgende week beschikbaar in België MV/TVM

28 maart 2018

10u08 46 Familie We kondigden een tijdje geleden al aan dat IKEA een collectie voor honden en katten ging maken. Zoals we dat van Zweedse meubelgigant gewoon zijn, is het een betaalbare collectie die er ontzettend leuk uitziet. En die ligt vanaf 7 april ook in België in de winkels.

Vergeet de BILLY-kasten en de LACK-tafeltjes. Je nieuwste IKEA-crush zijn hondenkussentjes, kattenbedden en mandjes waar je huisdier perfect in past en die helemaal bij je bestaande meubels van de meubelgigant passen. Zo kun je nu een miniversie van je KLIPPAN-sofa voor je kleine vriend kopen. De nieuwe lijn kreeg de naam LURVIG, wat harig in het Zweeds betekent, en bevat een dertigtal verschillende producten in verschillende maten en kleuren.

Dierenartsen hebben geholpen bij de ontwikkeling van de lijn, wat betekent dat alle items volledig voldoen aan de behoeften van jouw favoriete viervoeter. “Het was heel belangrijk om te vertrekken vanuit de natuurlijke behoeften en gedragingen van de dieren (hoe ze slapen, eten of spelen bijvoorbeeld). Op basis daarvan ontwierpen we een product dat ook rekening houdt met onze menselijke behoeften, zoals stijl en vorm," vertelt dierenarts dr. Barbara Schäfer die bij IKEA ook bezig is met de analyse van productrisico’s.

Betaalbare prijs

“Het stuk waar ik het meest trots op ben is een kussen voor huisdieren: we sporen de baasjes aan om het op te vullen met een oude trui, een deken of een handdoek. Zo krijgt je huisdier een comfortabel kussen dat ook heel vertrouwd ruikt," aldus designer Inma Bermudéz. “Ik deel mijn leven zelf met drie honden en miste altijd nog leuke producten voor huisdieren tegen een betaalbare prijs. Ik zou het super vinden als de collectie mensen ertoe aanzet om meer qualitytime door te brengen met hun huisdieren.”

De prijzen variëren van 99 cent voor een frisbee tot een mand van 49 euro. De LURVIG-collectie is vanaf 7 april verkrijgbaar in de winkels en online.