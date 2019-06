Exclusief voor abonnees De grote vakantie als bron van stress Lotte Beckers

12 juni 2019

13u10

Bron: De Morgen 0 Familie Terwijl schoolkinderen aftellen naar een lange vakantie, puzzelen hun ouders zich nu al rot over een waterdichte vakantieplanning: heeft elk kind een plek in het lokale sportkamp en wanneer babysitten de grootouders? Prijzig, stresserend en een hoop werk.

De zomervakantie, die plant Beatrijs Vermaere al in januari, in een Excel-sheet waarin ze de weken afvinkt. “Ik krijg er de zenuwen van, dat je er zo vroeg moet bij zijn, maar dat is wanneer de eerste kampen hun inschrijvingen openen.”

Vermaere heeft drie kinderen tussen 8 en 12. Zij en haar man werken elk net niet voltijds, en ze heeft het geluk dat ze in de zomer vier weken vrij kan nemen. Maar dan nog is het puzzelen. “Voor zo’n kampinschrijving moet je op een bepaald uur achter de computer zitten, dan snel-snel je winkelmandje vullen voor drie kinderen en hopen dat ze niet volzet zijn wanneer je wil uitchecken.”

Ontspannend, zo’n zomervakantie? Voor jonge ouders niet bepaald. Schoolkinderen hebben jaarlijks 2,5 keer meer vrije dagen dan hun werkende ouders en hebben voor die dagen opvang nodig. Dat geregeld krijgen, is voor 70 procent van de ouders een stresserende tot zeer stresserende bezigheid, zo vertelden ze in een enquête van Gezinsbond. “Het is duidelijk dat ouders daar echt van wakker liggen: vinden we betaalbare opvang op onze maat?”, zegt Lutgard Vrints van Gezinsbond.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis