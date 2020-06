Sharenting Gesponsorde inhoud De grenzen van sharenting:

delen we té veel van onze kinderen?

Aangeboden door Telenet

26 juni 2020

22u00 0

Ook celebs gaan al eens in de clinch met het thuisfront: toen Gwyneth Paltrow vorige winter een foto van dochter Apple deelde met haar 7,1 miljoen volgers, reageerde die geërgerd: ‘Mama, we hebben het hier al over gehad, je mag geen foto’s van mij posten zonder mijn toestemming!’. En gelijk heeft ze. Het is dé regel waar alle experts op hameren: sharenting – het delen van foto’s van je kinderen – kan zeker, maar check altijd eerst of zij wel akkoord zijn.

Tip 1: vraag toestemming aan je kind

Zelfs als je kind om een banale reden niet wil dat een foto online komt,



respecteer je dat. Elke Boudry

Elke Boudry van Mediawijs: “Is je kind vijf à zes jaar, dan kun je al toestemming vragen om een foto te posten. Op die leeftijd kunnen ze nog niet goed inschatten waar het precies om gaat, maar je leert hen twee belangrijke dingen: dat je het vraagt vooraleer je post én dat je luistert naar een eventuele ‘nee’. Zelfs al zegt je zoontje: ‘Je mag dit niet posten, want ik heb mijn coole trui niet aan’, respecteer je het antwoord.”

Ook blogster en psychologe Nina Mouton doet het zo. “Ik deel foto’s van mijn kinderen, maar ik vraag altijd om hun toestemming. En nee is nee. Ik wil vooral dat mijn kinderen me kunnen vertrouwen.”

Tip 2: praat erover met je kinderen

Anne Cornut, actief blogster en instagramster, heeft vijf kinderen die ook allemaal op sociale media zitten. “Wij hebben op voorhand de afspraak gemaakt dat je niks deelt zonder toestemming. Ik niet van hen, zij dus ook niet van mij, en ook onderling geldt dezelfde regel. Al weten ze intussen wel stilaan wat ik post. Zitten we allemaal samen aan tafel en maak ik een foto voor op mijn stories, dan vraag ik niet expliciet om toestemming. Bij twijfel zal ik echter altijd even checken.”

Het is soms wat zoeken, maar dat is niet erg.



Uiteindelijk leert iedereen bij. Nina Mouton

Ook blogger Bart De Roeck (roeckiesworld.be) praat er regelmatig over met zijn drie kinderen. “Vroeger vonden ze het geweldig om voor mijn blog te poseren, intussen zijn het tieners en ligt zoiets gevoeliger. Ze willen een bepaald imago neerzetten, en dat respecteer ik. Daarom vraag ik altijd of ze wel of niet op de foto willen.”

Nina Mouton weet hoe belangrijk openheid is. “We praten er vaak over. Soms zeggen de kinderen: ‘Mama, zet dat op Instagram hé’, en dan antwoord ik weleens: ‘Waarom wil je dat zoveel mensen dit zien? Zouden we deze foto niet beter in de familiegroep op Whatsapp gooien?’ Het is soms wat zoeken, maar dat is niet erg. Zolang je in gesprek gaat met je kind, leert iedereen, kind én ouders, daar wat van bij.”

Ook bij de Pfaffs wordt er niks gepost zonder overleg. Kelly Pfaff: “Shania is actief op Instagram, maar ze zal niks posten zonder het eerst te tonen. Wij overleggen altijd, daar is zelfs geen discussie over.”

Tip 3: overleg ook met je partner

Het is altijd beter om met twee na te denken over wat er gepost wordt van je kind, zeker in het geval van twijfel. Elke Boudry: “Verschil je heel sterk van mening met je partner, dan is het belangrijk om altijd te overleggen. Stel dat hij heel strikt is en jij heel open, zoek dan naar een compromis. Kom je er echt niet uit voor een bepaalde foto, neem dan het zekere voor het onzekere en deel deze niet.”

Verschil je heel erg van mening met je partner, ga dan op zoek naar een compromis. Elke Boudry

Nina Mouton: “Mijn man is fotograaf, de meeste gezinsfoto’s komen dus van hem. Maar wij zullen altijd overleggen vooraleer we een foto posten. Wat is echt privé en wat mag door iedereen gezien worden?”

Tip 4: denk na over je eigen grenzen

Er zijn vandaag steeds meer ouders die bewust géén foto’s posten van hun kinderen. Nina Mouton begrijpt dat. “Ik ben er een beetje gedachteloos ingerold, maar ik begrijp dat er ouders zijn die geen digitale tattoo willen van hun kinderen. Ik ben me daar meer en meer van bewust, vandaag post ik niets meer zonder er twee keer over na te denken. En ik heb sinds kort naast mijn professioneel profiel ook een afgeschermd privéprofiel op Instagram, enkel voor familie en vrienden.”

Mijn volgers zien graag the real life. Dat snap ik, maar ik deel niet alles, punt. Anne Cornut

Anne Cornut heeft dat niet, maar dat betekent niet dat er geen grenzen zijn aan haar sharenting. “Mijn volgers zien graag the real life. Dat begrijp ik, maar ik deel niet alles, punt. Komen de kinderen thuis met een slecht rapport, zijn ze ziek of gebeurt er iets dat niet fijn is voor hen, dan deel ik dat niet… Zo’n gevoelige dingen blijven privé, ook al zouden mijn volgers dat graag zien.”

Tip 5: kijk naar de toekomst

Nina Mouton: “Ik stel mezelf altijd in de plaats van de kinderen: zouden ze dat nu tof vinden om te delen? En wat over tien jaar? Likes en gezien worden is een beetje verslavend, en altijd leuk op korte termijn. Maar wij proberen toch ook naar de lange termijn te kijken.”

Beelden blijven voor altijd. Als de kinderen later bijvoorbeeld gaan solliciteren, wil je toch niet dat er gênante dingen op staan? Kelly Pfaff

Kelly Pfaff: “Wij zijn bewust gestopt met de Pfaffs toen Shania twaalf werd. Ze ging naar het middelbaar, en ik wilde dat ze haar ding kon doen. Haar eerste lief, rebbeleren… We wilden dat de kinderen fouten konden maken, zonder dat de camera’s voortdurend op hen gericht stonden. Want beelden blijven voor altijd. En stel dat ze later gaan solliciteren en die nieuwe baas googelt hen. Dan wil je toch niet dat er gênante dingen te vinden zijn?”

Meer lezen over sharenting?

Telenet Go deelt heel wat nuttige tips rond slim schermgebruik, daarnaast krijg je verschillende verhalen van ouders én delen ook deze bekende Vlamingen hun ervaringen in enkele video’s: communicatie- en projectcoördinator bij Mediawijs Elke Boudry, tv-persoonlijkheid, model en dj Kelly Pfaff, klinisch psychologe Nina Mouton, schooldirecteur en daddy blogger Bart De Roeck en mommy blogger Anne Cornut.

Deel jij zelf ook heel wat kinderfoto’s? Bekijk deze eens samen met je gezin en pols bij je kinderen of ze het wel echt oké vinden dat deze foto’s op sociale media staan. Is het antwoord nee, dan kan je de gewraakte foto’s via Telenet Go gratis laten afdrukken waarna deze bij je thuis worden geleverd… De ruildeal? Jij haalt die foto’s dan wel definitief offline!