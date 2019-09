Exclusief voor abonnees De genderkwestie op school: roze rugzak vs. Barcelona-bic Katrin Swartenbroux

03 september 2019

11u54

Bron: DM 0 Familie De start van het nieuwe schooljaar betekent ook hoogdagen voor onze consumptiedrang. Ringmappen, pennenzakken en markeerstiften gaan weer vlot over de toonbank, al blijven die spullen nog steeds ontzettend genderstereotiep. Maar kan het eigenlijk kwaad dat dochterlief voor roze katjes kiest en uw zoon resoluut voor de dinosaurusprint gaat?

“Ze hebben hier niets van Iron Man”, zegt Vince (7) lichtjes mokkend, terwijl hij met zijn mama Katrien (42) bij de balpennen staat. Hij zoekt nog een pen, en de populaire instapexemplaren van Bic zijn beschikbaar in blauw of roze. Vince mikt de blauwe in het mandje. “Echt wel geen roze, dat is... lelijk.”

De jongen zegt het net niet, maar je merkt dat het achter zijn melktandjes blijft hangen: “Voor meisjes.” Je kan het hem niet kwalijk nemen. De kleurverdeling wordt ons al dertig jaar door marketingafdelingen opgedrongen: blauw voor jongens en roze voor meisjes. Nochtans was het ooit anders.

