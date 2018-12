De beste tips voor het verwijderen van vlekken uit kleding Redactie

30 december 2018

10u04 527 Familie Gemorst? We weten dat moeders en onhandige knoeiers soms aardig lang moeten boenen en daarom gingen we bij NINA op onderzoek. Speciaal voor hen verzamelden we de beste tips voor het verwijderen van vlekken uit kleding (en ander textiel). Verrassend genoeg liggen de meest succesvolle oplossingen vaak gewoon verscholen binnen handbereik.

Vlekken komen in alle vormen en kleuren. Wijn, lippenstift, gras of balpen, iedere vlek vraagt een andere aanpak. Op sommige vlekken mag je bijvoorbeeld ab-so-luut niet wrijven, andere mag je dan weer in geen geval behandelen met zeep. Dus alvorens je lustig aan het schrobben gaat, lees je best eerst even deze tips. Beter nog, print de lijst uit en hang die aan de wasmachine, dan is de eerste hulp voor het verwijderen van vlekken altijd binnen handbereik.



Niet onbelangrijk om te vermelden: wees voorzichtig met delicate stoffen. In de meeste gevallen kunnen onderstaande tips geen kwaad voor je favoriete kledingstukken, maar sommige stoffen vragen nu eenmaal de expertise van een droogkuis.



Lees verder onder de afbeelding en maak kennis met onze favoriete vlekkenverwijderaars.

Soms is de herkomst van een vlek totaal onbekend, hij was er gewoon opeens. Ja, dat probleem hebben wij ook wel eens. Neem de vlek onder de loep: bekijk de kleur en de structuur. Een beschrijving van de vlek googlen, leidt soms tot identificatie van de boosdoener, waardoor je de vlek gericht kan behandelen. Heb je echt geen idee waar de smurrie van afkomstig is? Waag dan alsnog je kans met onze favoriete vlekkenverwijderaars.

1. Ossengalzeep, Dr. Beckmann

Ossengalzeep bewees alreeds het geheim achter witte sneakers te zijn. Maar ook met vlekken in kleding weet de ossengalzeep van Dr. Beckmann raad. Maak de stof vochtig en breng de zeep aan op de vlek. Laat 60 minuutjes inwerken alvorens te wassen.



2. Dreft afwasmiddel

Als het neerkomt op vetvlekken is Dreft afwasmiddel de redder in nood. Een paar druppels op de vlek en een paar druppels toevoegen aan de wasbeurt en de vlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon.



3. Bruiswater

Gemorst op textiel? Bruiswater is de eerste hulp bij uitstek. Bevochtig een propere handdoek met bruiswater en dep (niet wrijven) op de vlek. Het koolzuurgas in het water neemt de vlek zonder enige moeite op, en dat zonder wasbeurt!



4. Groene zeep, Driehoek

De kracht van groene zeep is al eeuwen gekend, wedden dat je oma zweert bij dit middel? Groene zeep heeft verschillende schoonmaakfuncties, maar bewijst ook keer op keer zijn dienst bij de wekelijkse wasroutine. Gewoon inwrijven en laten intrekken. De zeep doet de rest van het werk.



5. Sunlight zeep

Ook Sunlight zeep is een vaste waarde in het huishouden. Net als groene zeep bestrijdt het de meest uiteenlopende vlekken.



6. Vlekkenduivel, Dr. Beckmann

De vlekkenduivels van Dr. Beckmann zijn het leven ingeroepen voor allerlei soorten vlekken. Zweetplekken, make-up, smeer, gras. De krachtige formule maakt zelfs met de meest hardnekkige vlekken komaf.



7. Vanish Gold Powergel

Last but not least, de powergel van Vanish. Ideaal om minder hardnekkige vlekken mee te behandelen alvorens het kledingstuk de wasmachine ingaat. Een kort maar krachtige voorbehandeling die de meest voorkomende vlekken zonder moeite verwijdert.