De 7 blinde vlekken in huis die we altijd vergeten te kuisen

02 maart 2019

09u32 0 Familie Nu de zon zich steeds vaker laat zien, is het ook tijd om je huis uit zijn winterslaap te halen met een lenteschoonmaak. Zet de ramen en deuren open, neem de stofzuiger en dweil bij de hand en vergeet ook vooral niet deze 7 blinde hoeken. Ons getipt door de ecologische schoonmaakproducent Frosch.

1. We gebruiken ze dagelijks, houden ze vast met onze – soms zeer vuile – handen: de deurklinken worden al te vaak vergeten tijdens het schoonmaken, terwijl ze even vaak als de vloer gepoetst zouden moeten worden. Dat geldt trouwens ook voor de schakelaars, computermuizen, koptelefoons, telefoons en alle andere afstandsbedieningen die regelmatig en voorzichtig schoongemaakt moeten worden. Gebruik hiervoor nooit te veel water en product en spuit zeker geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de elektronische toestellen.

2. De kans is groot dat je de lampen(peertjes) in huis nog nooit schoongemaakt hebt, terwijl ze veel stof aantrekken en daardoor minder licht schijnen. Gebruik hiervoor een glasreiniger en droog daarna af met een droge handdoek. Zorg altijd dat de lampen uitgeschakeld zijn.

3. We wassen regelmatig onze kleding, maar zelden de planken waar de kledij op ligt. Onze kledingkast trekt echter evenveel stof aan als alle andere plekken in huis en dat stof wordt vastgehouden tussen de mazen van onze kostbare kledingstukken. Zeker als je er ook je schoenen in opbergt is het belangrijk om je garderobe regelmatig even uit te kuisen.

4. Hoewel ze moeilijk af te nemen zijn, moeten gordijnen regelmatig gereinigd worden. Zeker in een gezin waar er mensen gevoelig zijn voor stof en huisstofmijt. Elke keer als de gordijnen open- of dichtgeschoven worden, komt er namelijk stof vrij in de lucht. Denk trouwens ook aan je douchegordijn, de vloermatten, donsdekens en kussens. Bekijk altijd even het etiket, maar meestal kunnen al deze spullen gewoon in de wasmachine gewassen worden.

5. De toiletbril zelf kuis je waarschijnlijk wel, maar het is ook belangrijk om de bril zelf eens te verwijderen. Zo kun je ook de aanslag rond de schroefjes en uiteinden reinigen.

6. Dat we op tijd en stond onze make-upborstels moeten reinigen, weten we allemaal (hopelijk toch), en ook de rest van het badkamerkastje wordt geregeld gekuist. Het enige wat we soms over het hoofd zien? Onze haarborstel. Hoe je die juist reinigt? Dat lees je hier.

7. Een ander dagelijks gebruiksvoorwerp dat we bijna niet meer zien staan omdat het zo onmisbaar is: de vuilnisbak. Ook die moet regelmatig gereinigd worden om bacteriën en geurtjes te vermijden.