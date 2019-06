De 5 makkelijkste tips voor een groener én goedkoper huishouden TVM

15 juni 2019

16u32 0 Familie Het lijkt vaak moeilijk om milieuvriendelijker te leven, maar dat is het op sommige vlakken helemaal niet. Zelfs al wil je niet je auto minder gebruiken of wat vaker vegetarisch eten, zijn er alsnog heel veel manieren om groener door het leven te gaan. En mocht het klimaat niet genoeg motivatie zijn, vaart ook je portemonnee wel bij deze tips.

1. Gebruik natuurlijke schoonmaak- en afwasproducten

De meeste schoonmaakproducten bevatten tal van chemische stoffen die slecht zijn voor het milieu en vaak ook voor je gezondheid. Ze kunnen de huid en ogen irriteren en zijn doorgaans nefast voor de luchtwegen. Vandaar ook dat je na het schoonmaken van je huis, altijd even moet verluchten om die dampen buiten te krijgen. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat natuurlijke en afbreekbare producten op de markt die zowel beter voor het milieu zijn als voor je lijf. Ecover is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld, maar in biowinkels vind je nog een veel groter aanbod.

2. Kook met een deksel

Koken met een deksel op de pot scheelt 25% kookenergie en bespaart nog extra omdat je de afzuigkap minder hoeft te gebruiken. Of hoe milieuvriendelijker koken, écht heel makkelijk kan zijn.

3. Was minder en gebruik niet zoveel wasmiddel

Gooi jij na 1 dag ook al je outfit in de wasmand? En giet je een volledige doseerdop wasmiddel en wasverzachter in de wasmachine om lekker geurende kledij te hebben? Dat is helemaal niet nodig. Kleren zijn, tenzij bij kinderen, na 1 draagbeurt helemaal nog niet vuil. Door ze even buiten op te hangen kun je ze makkelijk opfrissen en bovendien blijven ze zo ook langer mooi. Want als je vaak wast, verslijten ze veel sneller. Verder is een bodempje product al meer dan voldoende om je wasgoed proper en fris te krijgen en gebruik je beter helemaal geen wasverzachter. Dat is voor zowel je kleding, je wasmachine, je portefeuille en het milieu niet goed. Voeg eventueel een druppeltje etherische olie toe aan de wastrommel als je graag een lekker geurtje hebt.

4. Pas op voor sluipgebruik

Een klassieker in het rijtje van besparende maatregelen is ervoor zorgen dat elektrische toestellen die je niet gebruikt niet in het stopcontact steken. Denk bijvoorbeeld aan de oplader van je smartphone, de broodrooster of staanlampen.

5. Koel en vries niet te hard

IJskasten en diepvriezers zuipen letterlijk energie, vaak meer dan nodig is. Voor je diepvriezer is een temperatuur van -18° Celsius perfect. Je koelkast werkt het efficiëntst tussen 2 en 4 graden. Meer heeft weinig zin en kost je alleen maar extra geld. Stof ook regelmatig de achterkant af en plaats de toestellen in een koude ruimte, dan verbruiken ze minder.