Dé 4 geheimen van supergeorganiseerde mama's Birte Govarts

05 december 2018

10u03

Bron: Goed Gevoel 0 Familie Er bestaan van die moeders die elke dag stipt op tijd aan de schoolpoort staan, kinderen netjes aangekleed en brooddozen gevuld met volkoren boterhammen en gezonde snacks. Behoor jij niét tot die categorie en vraag je je elke ochtend weer af hoe ze het doen? Bij dezen: dé vier geheimen van moeders die het helemaal voor elkaar hebben!

1. Ze denken vooruit

Goed georganiseerde moeders hoeven zich nooit af te vragen wat ze ‘s avonds zullen klaarmaken om te eten. Als ze in het weekend boodschappen doen, maken ze immers een lijstje voor de héle week. En in de diepvries zitten enkele reservemaaltijden, voor het geval er iets misloopt tijdens het koken.

2. Ze leggen voorraden aan

Het is vrijdagavond en plots besef je dat zoon- of dochterlief morgen naar een verjaardagsfeestje moet. Je hebt natuurlijk nog geen cadeautje. In plaats van op zaterdagochtend snel-snel naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum te rijden, zoeken georganiseerde moeders iets uit in hun kast met reservecadeautjes. En ja, daarin zitten ook kaartjes voor zowat élke gelegenheid!

3. Ze hebben alles in reserve

Over reserves gesproken ... Wanneer georganiseerde moeders op stap gaan met hun kind, hebben ze een volledige reserveoutfit bij. En dan hebben we het niet alleen over een extra setje ondergoed, maar ook over een broek, T-shirt en trui. Vandaar dus dat hun kinderen er al-tijd uitzien om door een ringetje te halen.

4. Ze gebruiken hulpmiddelen om hun leven eenvoudiger te maken

Niémand kan alles onthouden, en dus maken georganiseerde moeders handig gebruik van to-dolijstjes en apps zoals Evernote, waarin je belangrijke informatie kan bijhouden en zelfs voice memo’s kan opnemen, en Todoist, dat je gsm een notificatie laat sturen op het moment dat je iets belangrijks moet doen.

