Dankzij het nieuwe online huurplatform Ecobabies kunnen ouders heel wat onnodige kosten besparen TVM

07 december 2018

08u59 0 Familie Alle kersverse ouders kunnen vast beamen dat een jong kind al snel een fortuin kost. Bovendien worden veel dure producten maar een paar keer gebruikt. Het nieuwe online huurplatform Ecobabies wil daar verandering in brengen door artikelen aan te bieden die baby’s niet kunnen missen maar slechts voor een korte periode dienst doen. Goedkoper én ecologischer.

“Jonge ouders hebben het niet altijd even breed”, vertelt Shermaine van Ecobabies. “Heel wat babyartikelen kosten toch veel geld maar worden maar even gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een aanschuifbedje. De baby slaapt zo een tijdje in de kamer van de ouders. Maar na een paar weken verhuist de jonge spruit naar een eigen kamer en vliegt het bedje de zolder op. Ook investeren ouders soms in bepaalde producten zoals een babyswing om vast te stellen dat hun baby er z’n draai niet in vindt.”

Duurzaam

De oprichters vonden het concept van Ecobabies in hun eigen ervaring als jonge ouders. Te veel van hun babyspullen werden amper gebruikt of slechts in specifieke en zeldzame momenten zoals wanneer ze op reis gingen of de eerste weken na de bevalling. “Het bedrag dat we hadden kunnen besparen als we al die spullen niet gekocht maar gehuurd hadden … We waren ervan overtuigd dat we niet de enige ouders waren die hetzelfde dachten. Na een uitgebreide rondvraag bij andere ouders, wisten we zeker dat hier echt een markt voor is”, vertelt Shermaine. “In Frankrijk bestaat het concept al langer, maar de Belg blijkt nog niet vertrouwd te zijn met het huren van babyartikelen. Ecobabies is het eerste en enige Belgische online platform in zijn soort.”

Ouders kunnen zo niet alleen op de kostprijs besparen, ze sparen ook plaats uit op zolder en alle producten worden ten volle benut. “We geloven in het duurzaam principe ‘Koop minder, gebruik beter.’”

Familie, reizigers en AirBnB’s

Ecobabies richt zich overigens niet alleen op jonge ouders maar ook op groot- of peetouders, vrienden die nu en dan kleine kinderen over de vloer krijgen en ook op B&B’s, AirBnB’s, hotels en andere accommodaties die maar af en toe babyspulletjes nodig hebben. Ook expats en gezinnen die vanuit of naar België reizen, kunnen volgens de oprichters op Ecobabies terecht.

“Voor families op reis met kleine kinderen zijn wagens en vliegtuigen vaak een echte nachtmerrie. Autostoeltjes en kinderwagens inchecken in het vliegtuig is lastig en ze allemaal in de wagen proppen met valiezen en een volledig gezin is ook niet simpel. Gezinnen die uit het buitenland naar België komen, kunnen bij ons bijvoorbeeld makkelijk een kinderstoeltje verkrijgen voor in de huurwagen. Voor zij die naar het buitenland trekken, hebben we dan weer compacte strollers die kunnen meegebracht worden op het vliegtuig. Zo hoeven ze geen honderden euro’s neer te tellen voor iets dat ze een of twee keer zullen gebruiken”, vertelt Marie.

Meer info: ecobabies.be.