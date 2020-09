Dankzij deze technologie kan je als ouder je kind vanop afstand in de gaten houden Charlotte Fouquet

01 september 2020

13u00

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Als ouder ben je blijkbaar nooit gerust. Geraakt mijn kind wel veilig op school? Is die nieuwe babysitter wel oké? Is mijn puber wel waar hij zegt dat hij is? Met dank aan de technologie zijn er nu wel heel wat gadgets op de markt die je zorgen deels kunnen wegnemen.

Vind je camera’s in je huis, om je kinderen in de gaten te houden, een stap te ver? Dan ben je in de minderheid. In 2018 al stelden Amerikaanse onderzoekers vast dat meer dan 70% van de Amerikaanse ouders een oogje in het zeil hielden via camera’s. Dat gaat van baby cams in de kinderkamer tot algemene binnenhuiscamera’s.

Ben je nog tot in de late uren op je werk en wil je weten of je kroost veilig thuis is geraakt na school? Of wil je dat camera’s de omgeving van het huis controleren? Via je smartphone check je gemakkelijk de beelden. Uiteraard is het wel aangewezen dat je het gebruik van camera’s met je kinderen bespreekt. Stiekem je kinderen filmen is geen goed idee.

Videobellen

Jonge kinderen die een smartphone hebben: het is al lang geen rariteit meer. Voor tweeverdieners is het een handig hulpmiddel: een berichtje of telefoon volstaat om te checken of alles oké is, of niemand iets nodig heeft, enzovoort. Omgekeerd zijn ouders onmiddellijk bereikbaar bij noodgevallen.

Bij pubers met kuren hebben smartphones nog andere voordelen. Ging je zoon studeren bij een maat, maar vermoed je dat hij op café hangt? Even videobellen en je weet meteen hoe laat het is!

Smartwatch voor kinderen

Smartwatches - of zogenaamde wearables - winnen intussen aan populariteit om erg jonge kinderen mee in de gaten te houden. Tijdens de zomer aan zee of op plaatsen met veel volk is het een doeltreffende manier om je kind niet in de massa te verliezen, of alleszins heel gemakkelijk terug te vinden als het toch verloren loopt. Je kan zo’n watch ook programmeren met noodnummers en snel communiceren met je kroost via chat- of spraakberichten.

Apps om surfgedrag te controleren

Niet alleen de fysieke wereld houdt gevaren in voor je kind, ook online zijn er wel wat risico’s. In de eerste plaats is het daarom goed om met je kinderen te praten over de gevaren van het internet en sociale media. Daarnaast zijn er tal van handige apps, zoals Google Family Link, die je kunnen helpen om het surfgedrag van je kinderen te monitoren. Naargelang de app kan je bepaalde websites blokkeren, de browsergeschiedenis opslaan om nadien te controleren, schermtijd automatisch beperken…

