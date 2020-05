Dag van het Gezin: Plan International herenigt honderden kinderen op de vlucht met hun ouders Nele Annemans

15 mei 2020

09u04 0 Familie Vandaag vieren we de Internationale Dag van het Gezin. En hoewel de meesten onder ons de laatste twee maanden meer tijd dan ooit doorbrachten met onze naasten, is dat lang niet overal zo evident. Zo heeft de aanslepende burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek ervoor gezorgd dat duizenden gezinnen ontheemd of op de vlucht zijn. Vooral kinderen worden getroffen. Honderden onder hen raakten hun gezin kwijt en zijn alleen op de vlucht. Kinderhulporganisatie Plan International schiet hen te hulp en zorgt ervoor dat die kinderen worden opgevangen in een pleeggezin. Daarnaast gaat ze op zoek naar hun biologische ouders.

De aanslepende burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een grote impact op de lokale bevolking. Duizenden gezinnen zijn moeten vluchten van thuis en hebben dringende humanitaire hulp nodig om te overleven. Helaas worden vooral kinderen erg hard getroffen. Ze lijden aan ondervoeding, psychosociale stoornissen en kunnen zelden naar school. Honderden onder hen raakten hun gezin kwijt en zijn alleen op de vlucht. Daarom is Plan International sinds 2018 actief in de zwaar getroffen regio.

Zo ondersteunt de kinderhulporganisatie het Ministerie van Sociale Zaken in de Centraal Afrikaanse Republiek. Ze helpen kinderen te identificeren die gescheiden zijn van hun gezin, verwijzen hen door naar passende diensten en zoeken mee naar hun ouders met vaak heel beperkte gegevens.

Gezinshereniging

In afwachting van de gezinshereniging worden de kinderen in tijdelijke pleeggezinnen opgevangen en krijgen ze psychosociale hulp op maat in kindvriendelijke ruimten. Daar kunnen ze spelen met andere kinderen, leren of gewoon rustig zichzelf zijn na de traumatische ervaringen die ze beleefd hebben. Ook de pleegouders krijgen zorgvuldige ondersteuning van maatschappelijke werkers van Plan International. Zo krijgen ze informatie over positieve opvoedingstechnieken die rekening houden met het kind in deze specifieke context. Bovendien ontvangen ze materiële, financiële en psychosociale ondersteuning om te voldoen aan de behoeften van de kinderen.

Terwijl de kinderen opgevangen worden, doet Plan International er alles aan om hun ouders terug te vinden. Vaak weten de kinderen niet hoe het dorp heet waar ze vandaan komen, noch de achternamen van hun ouders, of via welke weg ze gekomen zijn. Op basis van de zeer beperkte informatie die de kinderen geven, gaan lokale medewerkers aan de slag om het gezin te herenigen.

Getuigenis van de 12-jarige Saliou

Dat dat vaak een aartsmoeilijke opdracht is, blijkt ook uit de getuigenis van de 12-jarige Saliou. Toen zijn dorp aangevallen werd, vluchtte hij samen met de andere kinderen en raakte daarbij zijn ouders kwijt. Hij kwam terecht op een ontginningssite voor diamanten, waar hij 3 weken verbleef. Daarna werd hij tijdelijk opgevangen in een pleeggezin, maar hij was er slecht aan toe: hij at nauwelijks, sliep niet meer en kreeg paniekaanvallen. Saliou was helemaal in zichzelf gekeerd.

De zoektocht naar de ouders van Saliou verloopt moeizaam. Hij kent enkel de voornaam van zijn vader. De namen van zijn moeder, broers en zussen herinnert hij zich niet meer. Hij kon zich heel moeilijk aanpassen aan het nieuwe gezin en de nieuwe omgeving. Zijn pleegvader vond hem ’s nachts vaak huilend, vragend naar zijn ouders.

Saliou had het erg moeilijk in het begin. Hij huilde de hele tijd, at amper en ’s nachts vond ik hem vaak huilend De voogd van Saliou

“Saliou had het erg moeilijk in het begin. Hij huilde de hele tijd, at amper en had slaapproblemen. ’s Nachts vond ik hem vaak huilend. Ik wilde dat hij zich veilig voelde en vroeg aan mijn vrouw om goed voor hem te zorgen, zodat hij zich niet anders zou voelen dan andere kinderen. Het duurde meer dan 6 maanden voor hij weer zichzelf werd”, aldus de voogd van Saliou.

Om Saliou te helpen, kreeg hij een zorgplan: individuele begeleiding, psychosociale ondersteuning en gezinstherapie waar het hele pleeggezin bij betrokken werd. Ze leerden samen over positieve opvoedingstechnieken en het belang van onderwijs. Met de financiële steun de pleegouders van Saliou ontvingen, konden ze een eigen onderneming opstarten om hun inkomen te verhogen. Zo kunnen ze de basisbehoeften voor het gezin van intussen 10 mensen financieren, zoals zeep, gezondheidszorg, voeding, enzovoort.

Terwijl de zoektocht naar Saliou’s biologische ouders nog steeds loopt, merkt het team en zijn pleeggezin dat Saliou zich langzaam beter voelt. In de kindvriendelijke ruimte maakt hij nieuwe vrienden. Hij is vrolijker, meer open en is dankbaar tegenover zijn pleeggezin en het team.

“Ik dank mijn pleegouders en Plan International voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Vandaag heb ik nieuwe vrienden waarmee ik kan spelen en ik huil ‘s nachts niet meer zoals voorheen”, vertelt Saliou zelf.

413 kinderen herenigd met hun biologische ouders

En niet alleen Saliou kon geholpen worden. Dit is wat Plan International al verwezenlijkt heeft op twee jaar tijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek:

• Ze herenigden 413 kinderen met hun biologische ouders.

• 807 kinderen werden opgevangen bij tijdelijke pleeggezinnen en ontvingen de nodige ondersteuning op psychosociaal, medisch en juridisch vlak.

• 5.700 kinderen ontvingen psychosociale ondersteuning.

• 5.500 ouders en andere volwassenen kregen een training rond positieve opvoedingstechnieken, positief ouderschap en kinderbescherming.

• 22.000 mensen, waaronder 11.000 kinderen, namen deel aan bewustmakingssessies rond het beschermen van kinderen, voorkomen van scheiding van het gezin, identificatie en doorverwijzing van gescheiden minderjarigen.

Meer info vind je op de website van Plan International.