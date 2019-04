Time to Play Gesponsorde inhoud Daarom is het belangrijk om met je kinderen te spelen (ook als je geen tijd of zin hebt) Aangeboden door Hasbro

05 april 2019

Niets zo leuk als quality time met je zoon of dochter. Maar na een vermoeiende werkdag, heb je niet altijd veel tijd en zin om actief met hem of haar bezig te zijn. Het is al snel verleidelijk om ze voor een scherm te parkeren. Toch is het écht de moeite om gezellig samen te spelen. Je kind steekt er heel wat van op!

De televisie, tablet of spelconsole? Handig om je kind bezig te houden terwijl je het huishouden doet of uitblaast na een vermoeiende dag op het werk. Maar kinderen hebben ook nood aan speeltijd met hun ouders. Kijk maar naar onderstaand videofragment.

Het Annual Play Report van Ikea toont eveneens aan dat samenspelen heel belangrijk is voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van je kind.

1. Leren verliezen

Kinderen leren niet enkel bij door typische educatieve spellen te spelen. Ook van een traditioneel spel zoals Monopoly Junior of dokter Bibber steekt het heel wat op. Ze moeten zich immers aan de opgelegde regels houden en leren omgaan met winst en verlies. Nog een troef: een bordspel brengt het hele gezin samen en zorgt ervoor dat iedereen zich ontspant. De vaat kan wel even wachten …

2. Beslissingen nemen

Kinderen zijn uitermate creatief en geven graag hun eigen draai aan een spel. Freestyle spelen is tof. Ga als ouder dus af en toe helemaal mee in de zelfbedachte spelregels. Het moedigt kinderen aan om beslissingen te nemen, en het laat je als ouder toe om de wereld door de ogen van je kind te zien.

3. Creativiteit boosten

Bijna elk kind vindt het leuk om helemaal los te gaan met potloden, stiften, Play-Doh boetseerpasta of ander knutselmateriaal. Je stimuleert creatief denken. Aan het einde van de rit is het natuurlijk je taak als ouder om het kunstwerk uitgebreid te prijzen. Een boost voor het zelfvertrouwen.

4. Betere motoriek

Het vraagt iets meer energie, maar je krijgt er heel wat voor in de plaats. Door met je kind naar buiten te trekken – om te sporten of te ravotten in de (speel)tuin – komen er endorfines vrij. Die gelukhormonen hebben een positief effect op de fysieke en sociale vaardigheden van je zoon of dochter.

5. Constructief spelen

Een zandkasteel maken, een tent bouwen in de woonkamer of een kasteel met bouwblokken ontwerpen. Constructief spelen is de perfecte manier om de creativiteit te stimuleren en probleemoplossend te leren denken.

“Wil je even meedoen?”

Hopelijk antwoord je volgende keer volmondig ‘ja’ op deze vraag. Samenspelen is niet enkel fijn, je stimuleert ook de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van je kind. En … jij bent – voor even – de allerbeste mama of papa van de hele wereld. Tenminste als je niet elk spel wint ;-)