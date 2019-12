Daar wordt (al bijna) aan de deur geklopt: 10 lastminutecadeautips voor Sinterklaas Valérie Wauters

02 december 2019

12u58 0 Familie In heel wat Vlaamse gezinnen kwam de Sint het voorbije weekend al op bezoek. Komt de goedheilig man in jouw gezin wel traditiegetrouw op 6 december langs? Dan hebben we nog 10 lastminutecadeautips voor jou.

1. Cubby de beer, FurReal, € 74,95

De berenwelp Cubby is zo interactief dat je denkt dat je een echt babybeertje verzorgt. Hij speelt kiekeboe, vindt het heerlijk om geknuffeld te worden en als je op zijn neusje blaast gaat hij snuffelen en moet hij niezen.

2. Tootie de drollendraaiende ijseenhoorn, Play Doh, € 26,99

Een eenhoorn die drolletjes draait? Da’s gegarandeerd een succesrecept bij de kids. Een grappige speelset met speciale kleurexplosie-klei om knotsgekke en kleurrijke klei-ijsjes mee te maken.

3. Fart Jacobs Displaykoffer, Poopsie Slime Surprise, € 37,99

In deze Poopsie Fart Jacobs Displaykoffer kan je kind zijn of haar Poopsie-verzameling netjes opbergen. Met een exclusief Cutie Tooties-meerminkonijntje en slijm.

4. Ring Fit Adventure, Nintendo, € 79,98

Het nieuwe avonturenspel Ring Fit Adventure voor Nintendo Switch zorgt voor heel wat qualitytime met de familie én doet je met plezier meer bewegen. Het spel daagt je uit te bewegen door fitnessoefeningen te combineren met een avonturenspel.

5. Instax Mini 9, Fujifilm, € 59

Iets oudere kinderen maak je dit jaar ongetwijfeld blij met een Instax Mini 9. Deze instant camera heeft een selfie-spiegel, close-uplens en staat je toe de helderheid van je foto’s aan te passen.

6. Paranormale Interceptiebus 3000, Lego Hidden Side, € 54,99

Lego is al jaren een Sinterklaastopper, maar krijgt nu een heel eigentijdse upgrade met de augmented reality Hidden Side collectie. Scan het Legomodel met de Hidden Side app op je telefoon, en laat je bouwwerk tot leven komen.

7. Yeti in mijn Spaghetti, Megableu, € 14,95

In dit smakelijke behendigheidsspel Yeti in mijn spaghetti ligt er een Yeti lekker languit op de spaghetti. Neem heel voorzichtig een voor een de spaghettislierten weg, maar pas op dat Yeti niet in het bord valt!

8. Paardenwedstrijd, Playmobil, € 24,95

Kleine paardenfans kunnen aan de slag met de Paardenwedstrijd van Playmobil. Maak zelf een jumpingparcous met een muur, waterbak en een hoog en laag obstakel. Voor de winnaar is er ook een beker.

9. Detective Pikachu, Pokémon, € 13,99

De eerste Pokémon bioscoopfilm over Detective Pikachu, met Ryan Reynolds als Pikachu, is nu verkrijgbaar op DVD.

10. Mind Designer Robot, Clementoni, € 44,99

Mind Designer is de nieuwe intelligente robot die je kind leert coderen en tekenen en begeleidt op een gemakkelijke en leuke manier naar de ontdekking van rekenkunde en meetkunde. Met de geïntegreerde spraakherkenning voert Mind de opdrachten uit die het kind hem geeft.