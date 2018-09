Daar kwam de bruid: 8 dingen die ik geleerd heb uit mijn trouwdag Sophie Vereycken

27 september 2018

13u58 1 Familie Anderhalf jaar heb ik er naartoe geleefd, in twee seconden was het voorbij. Op 1 september stapten het lief – pardon, mijn man – en ik in het huwelijksbootje. Aan iedereen die van plan is om hetzelfde te doen: hier zijn de tips van een pasgetrouwde vrouw.

1. Zorg voor twee paar schoenen

Ja, die Jimmy Choo's staan prachtig, maar na er vijf uur in rond te wandelen, zijn ze gegarandeerd een stuk minder leuk. Ik was dan ook maar wat blij dat ik een paar sneakers had voorzien om van en naar de trouwlocatie te wandelen. (Extra tip, gratis en voor niets: ga voor sneakers met een plateauzool, zo sleept je kleed niet over de grond).

2. Doe je make-up niet zelf

Hoe goed je in het dagelijkse leven ook bent met oogschaduw en poedertjes: de dag zelf laat je je best opmaken door iemand anders. Al is het maar omdat je in geen honderd jaar nog een strakke eyeliner uit je mouw kan toveren, wanneer de zenuwen door je lijf gieren.

3. Investeer in een goede fotograaf

De immer terugkerende discussie in aanloop naar de trouw: ik wou een goede fotograaf, manlief had minder zin om daar een klein maandloon aan te spenderen. Zijn reden: "Ik sta toch niet goed op foto’s". U kan allemaal raden wie discussie gewonnen heeft, en onze foto’s zijn uiteindelijk hét bewijs dat een goede fotograaf wel degelijk zijn geld waard is. Zelfs al heeft nonkel Jos naar eigen zeggen een getraind oog en ergens nog een camera op zolder.

4. Ga tijdig naar de kapper

Of je de dag zelf je haar laat doen of liever kiest voor nonchalant los, is volledig aan jou. Vergeet echter geen kappersbezoek in te plannen in de weken voor de grote dag. Een goede kapper weet immers niet alleen welke haarkleuren of schakeringen mooi staan, maar ook of ze goed uitpakken op foto. Precies om die reden raadde mijn kapster (voor de geïnteresseerden: Sofie Schrauwen van Bobhead, die verantwoordelijk is voor al mijn haartransformaties en ik ondertussen blind vertrouw) aan om mijn donkerbruine coupe vaarwel te zeggen en naar een tint te gaan die dichter bij mijn natuurlijke haarkleur aanleunt. Want op de grote dag wil je voornamelijk de beste versie van jezelf zijn.

5. Stel een eet-verantwoordelijke aan

Op je trouwdag sta jij in het middelpunt van de belangstelling. Dat wil zeggen: iedereen wil een babbeltje komen slaan, en helaas niet in de rij aan het buffet. Als de obers vervolgens wel vlijtig je glas cava bijvullen, wordt het al heel snel heel plezant. Stel iemand van je entourage aan die erop toe ziet dat je voldoende eet. Al is het maar om zeker te zijn dat je die openingsdans nog haalt.

6. Bespaar op de decoratie

Als je je locatie slim kiest, kan je op vlak van decoratie heel wat geld besparen. Toegegeven, wie feestviert in het plaatselijke scoutslokaal kan doorgaans wat opsmuk gebruiken, maar bij de juiste locatie heb je verrassend weinig nodig. Wil je toch graag extra aankleding? Kijk dan eens op Facebook, daar vind je verschillende groepen waar pasgetrouwden hun decoratie doorverkopen aan een lagere prijs. Maar besef vooral: niemand die de dag nadien nog weet dat er roségouden lampjes aan het plafond hingen. Wél of er genoeg drank was.

7. Gebruik geen nieuwe producten

Ondertussen kan ik er al om lachen, maar toen ik vijf dagen voor de grote dag plots onder de uitslag stond na een allergische reactie op een nieuw product was mijn gevoel voor humor een stuk verder te zoeken. Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen (applausje voor cortisone), maar bespaar jezelf de stress (en tranen) die ik doorstaan heb, en blijf bij je gebruikelijke routine.

8. Geniet

Het is het grootste cliché en ondertussen ben je er waarschijnlijk mee doodgegooid, maar vergeet niet te genieten. En vooral: vergeet niet om voldoende tijd met elkaar door te brengen. Want daar draait het tenslotte toch ook een beetje om.