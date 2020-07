Crèche-etiquette: ook voor ouders zijn er regels op het kinderdagverblijf

Toen mijn zoon na de quarantaine weer naar de opvang mocht, kwam ik er na drie dagen pas achter dat het de bedoeling was dat ik afscheid nam in de gang, niet in het lokaal. Kwestie van de nieuwsbrief slecht lezen. Ik vroeg me opeens af: welke regels van de crèche-etiquette lap ik per ongeluk nog meer aan mijn laars? Ik besloot het de pedagogisch medewerkers van onze kinderopvang te vragen: welk gedrag van ouders wordt (minder) op prijs gesteld?

Wat zeggen de deskundigen?

Er is niet één goede breng-strategie, meent pedagogisch medewerker Suzan Hulleman (29), die bij Christoforus Kinderopvang in het Nederlandse Deventer werkt. “Voor sommige kinderen is het fijn om duidelijk te zijn: ik ga nu naar mijn werk, een knuffel en dan direct weggaan. Bij het andere kind moet je de tijd nemen.” Wel geldt: als je zegt dat je vertrekt, ga dan ook. Twijfelen en blijven hangen is verwarrend. Een korte overdracht is fijn, vertelt Hulleman: “Als wij weten dat het een druk weekend was, dan snappen we beter dat een kindje niet zoveel kan hebben.”

“Het afscheid gaat het makkelijkst als ouders elke keer hetzelfde doen”, zegt collega Florianne Westerhof van de Christoforus Kinderopvang. “Het maakt niet uit wat, als je maar een ritueel hebt, soms is dat een boekje, soms een high five.” Stiekem wegsneaken om een huilbui te voorkomen is geen goed idee. “Bij een eenkennig kleintje willen ouders dat wel eens doen. Later schrikt een kindje opeens op: waar is papa? Neem duidelijk afscheid.”

Ouder en pedagogisch medewerker hebben beiden intensief contact met het kind, maar het blijven toch twee werelden die elkaar maar heel kort ontmoeten. “Gemiddeld nog twee minuten bij het brengen”, zegt hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam. “In het begin zie je dat ouders erg gericht zijn op hun kind. Pas later komt er ontspanning en krijgt de relatie met de leidster meer kleur.”

Is de coronacrisis niet stiekem een zegen in de zin dat de gang-drop-off de kans op eindeloos rondhangende ouders verkleint? Het voelt als een luxe, zeggen de leidsters diplomatiek, om zich te focussen op één ouder tegelijkertijd, in plaats van dat er vijf in de ruimte staan.

Dan het halen: “Ik vind het fijn als ouders eerst naar hun kind gaan en dan pas naar ons. Vraag hoe de dag was, geen telefoons, maar echte aandacht”, aldus Hulleman. Te vroeg je kind ophalen, vóór vieren, kan onrust in de groep geven. Westerhof: “De andere kinderen zijn er dan ook op gespitst dat hun moeder of vader bijna komt.”

Wat moeten ouders onthouden?

Wat ouders misschien niet genoeg beseffen, is dat kinderen het kinderdagverblijf zien als een tweede huis, met een eigen ritme, vertelt Hulleman. “We zijn geen oppas, waar je de kinderen stalt om te gaan werken. We helpen mee met opvoeden. Kinderen leren hier hoe ze moeten delen en hoe ze kunnen laten merken dat ze alleen willen spelen.”

Ouders hebben veel waardering voor hoe kinderen zich op sociaal gebied ontwikkelen op het kinderdagverblijf, zegt Fukkink. “Ouders zeggen daarvan ook: dat deel kan ik thuis niet bieden.”

Er zijn weleens verzoekjes van ouders die lastig zijn, zoals: mijn kind mag maar een klein uurtje slapen, anders slaapt het ’s avonds niet meer. “Ik snap het, maar we zitten dan met een verdrietig en chagrijnig kindje”, zegt Westerhof. “Tijdens een lezing laatst leerden we dat slecht in slaap vallen ’s avonds vaker te maken heeft met overprikkeld zijn, dan met dat extra half uurtje in de middag.”

Ouders moeten zich realiseren dat een dag op het kinderdagverblijf even vermoeiend voor een kind is als een werkdag voor de ouders. “Dat wordt soms vergeten”, zegt Westerhof. “Ouders gaan nog even boodschappen doen met hun kind, een ijsje halen, de stad in. Kindjes willen net als papa en mama ook ontspannen, even geen prikkels meer.”