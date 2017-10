Communiceren met je ex over de kinderen? Daar heb je nu een app voor SPS

11u53

Bron: Belga 7 thinkstock Familie Na een echtscheiding loopt de communicatie tussen de voormalige partners over hun kinderen vaak stroef. Met een gratis app, onderdeel van een wetenschappelijke studie, willen onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen die communicatie verbeteren.

De Universiteit wijst erop dat in België zowat één huwelijk op de drie eindigt en dat het leven voor de kinderen reorganiseren niet altijd van een leien dakje verloopt. Zo bleek eerder dat een op vier gescheiden ouders niet meer met elkaar over de kinderen spreekt en dat 43 procent van de gescheiden ouders nooit samen een grote beslissing over de kinderen neemt.

Checklist

Om kinderen en ouders na een echtscheiding te helpen communiceren en hun leven beter praktisch te regelen, ontwikkelden Antwerpse onderzoekers de gratis applicatie KiT, wat staat voor Keep in Touch. De app - voor iOS en Android - heeft verschillende functies. "Zo is er de kalender waarin de ex-partners en de kinderen afspraken kunnen toevoegen, voor zichzelf of voor een ander gezinslid. In één oogopslag wordt ieders planning duidelijk: van doktersafspraken over vakantieregeling tot sportwedstrijden. Het prikbord maakt het makkelijk om berichten en foto's met elkaar te delen, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt in het leven van de anderen."

Het smartphoneprogramma bevat ook een checklist, een chatfunctie en een informatieluik met alle mogelijke aspecten over scheidingen, deels ook gericht op kinderen.

Met het project wordt ook wetenschappelijk onderzocht hoe de communicatie beter kan. Gebruikers kunnen twee keer een vragenlijst invullen, waarvan de gegevens anoniem wordt verwerkt. De chatgesprekken zijn volgens de universiteit nooit zichtbaar voor de onderzoekers.