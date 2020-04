Columniste Femke over haar innerlijke dramaqueen: “Als ze op het toneel verschijnt, is het met uitgelopen mascara en plukken haar in haar handen”

Familie Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten en konijnen betaalt. Om van de vogels, kippen en vissen nog maar te zwijgen. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Ondertussen zijn we aanbeland in week vier van onze Belgische corona lockdown light, zoals dat zo mooi heet. Wat zoveel betekent als: blijf in uw kot, maar je mag op zondag nog wel pistoletjes gaan halen bij de bakker. Belgen en hun eten, het is toch iets bijzonder. En ik begin er zowaar aan te wennen, aan dat nieuwe huisslorenbestaan van mij. Meer nog: ik word er zelfs behoorlijk goed in. Onze tuin is piekfijn in orde, er staat elke dag vers en gevarieerd eten op tafel, geen “potjesvoer voor noodgevallen” voor de kleine, m’n administratie is helemaal bijgewerkt, de doopsuikertjes voor de kleinste liggen klaar en alle hondervijftig enveloppen voor de geboortekaartjes zijn geschreven. En dat met nog vierenhalve maand op te teller. Ik ben nog nooit in m’n leven zo vreselijk op orde geweest. Ik herken mezelf nog nauwelijks en ga daarom van tijd tot tijd eens in de spiegel kijken om te checken of ik echt nog wel mezelf ben. Maar ook daar slaat de twijfel toe, want de gigantische zwangerschapsboezem die me daar tegenwoordig aankijkt, lijkt ook van iemand anders. Dus vertrouw ik op het oordeel van mijn Lief. Zolang die niet geschrokken achteruit deinst als hij thuiskomt, ga ik er vanuit dat ik nog steeds dezelfde ben. Al is de kans reëel dat die -dankzij die pronte boezem- toch met een lichtjes andere tred het huis binnenstapt.

En er zijn nog meer voordelen. De pijn in mijn schouder, die veroorzaakt werd door dagelijks urenlang met de houding van een bloemzak in m’n auto te hangen en die me geregeld uit m’n slaap hield, is zo goed als verdwenen. En ook de stressplek op m’n hoofd, die me tijdens stressvolle periodes zowat kierewiet maakt van de jeuk, is helemaal gekalmeerd. Ik ben zelfs een relatief rustige mama geworden. Niet dat ik de afgelopen weken nooit gevloekt heb of uit m’n sloffen geschoten ben, maar zo stilaan leer ik de kneepjes van het huismoedervak. Op goeie dagen kan ik zelfs uitermate kalm reageren op de uitbarstingen van onze peuterpuber. Wie had dat ooit gedacht? Ik niet in elk geval. Ik ben namelijk van zolang ik me kan herinneren het toonbeeld geweest van wanorde. Wie in de Dikke Van Dale “chaos” opzocht, kreeg mijn foto te zien. Maar nu dus niet meer, want heel ons huis baadt -los van de meltdowns van onze kleine- in orde, rust en regelmaat.

Of toch meestal. Want zo heel af en toe komt mijn innerlijke dramaqueen op torenhoge hakken mijn kop binnengetikt. Bij voorkeur ‘s nachts, dat mens kent echt geen uren. En het liefst van al pakt ze mij op een moment dat ik alleen ben. Ik vind het zwak van haar, maar zij vindt het blijkbaar een strak plan. Het is zo’n beetje mijn persoonlijke Britney Spears: Je hoort of ziet ze niet vaak meer, maar als ze op het toneel verschijnt, is het meestal op een moment dat je ze niet meer verwacht, met uitgelopen mascara en plukken haar in haar handen. Niemand wordt er beter van, maar als ze aandacht nodig heeft, is ze niet te houden. En anderhalve week geleden was het weer zo ver. Onze kleine had me al enkele nachten op rij een paar keer uit m’n bed gezet en dus had m’n Lief voorgesteld om eens een nachtje op z’n kamer te gaan kamperen zodat ik wat slaap kon inhalen. Topidee, dus ik propte m’n oordopjes diep in m’n kop en keek reikhalzend uit naar een ononderbroken nacht. Maar dat was buiten Britney gerekend. Want waar ik de afgelopen weken vrij gerust was in de coronasituatie, overviel me nu -zo alleen in het donker- een vreemd soort angst. Plots passeerde elk mogelijk coronagelinkt doemscenario m’n gedachten. Ik probeerde mezelf aan te manen tot rust, maar er was geen houden meer aan. De trein was vertrokken.

Britney had haar tondeuse al vast. Ik overliep in m’n hoofd elk moment waarop ik de afgelopen tijd mogelijk in contact geweest was met andere mensen. Had ik iemand horen hoesten? Had er iemand geniesd? Die dame die achter mij stond in de supermarkt had toch een zakdoek vast, of herinner ik me dat verkeerd? En wat ook niet echt helpt is dat zwangerschapskwaaltjes ontzettend lijken op symptomen van COVID-19. Je bent namelijk zo kortademig als de pest (oh nee, m’n longen zijn aangetast!), door die shitload aan hormonen zweet je constant als een otter (oh nee, koorts!) en omdat je ongeveer net zoveel speeksel produceert als de gemiddelde Engelse bulldog verslik je jezelf aan de lopende band (oh nee, een hoest!). Na een halfuur in het donker staren, met ogen als schoteltjes en de hartslag van een kettingrokende jogger, was ik ervan overtuigd dat ik dood zou gaan en dat mijn kinderen mij zich nooit zouden herinneren. Ik zou de kleinste zelfs meesleuren in m’n ondergang. Nog eens anderhalf uur later was m’n hele begrafenis geregeld en had ik de brieven die ik morgen aan m’n kinderen zou schrijven vanbuiten geleerd.

Tegen de ochtend moet Britney toe geweest zijn aan een margarita, want ze verliet uiteindelijk toch de kamer. Toen ik die ochtend met dikke ogen aan de ontbijttafel verscheen, zat ook mijn Lief met grauwe wallen over z’n koffie gebogen. “Goed geslapen?” “Voor geen meter. De kleine is elk uur wakker geweest.”

Ik schonk mezelf een shot cafeïne in en naarmate de koffie m’n lijf vulde verdween de paniek van ‘s nachts helemaal naar de achtergrond. Britney zat al lang terug in quarantaine. Mijn Lief en ik besloten wel dat we voortaan toch maar gewoon bij elkaar zouden blijven liggen, hoe moeilijk de kleine ook sliep. Ik heb horen zeggen dat dramaqueens niet van trio’s houden.

Oh en ik heb tijdens die wakkere uren trouwens ook nog een oplossing bedacht voor het tekort aan coronatests: Als je hoest, zweet en kortademig bent, doe dan gewoon een zwangerschapstest. Pas als die negatief is, moet je je echt zorgen gaan maken.