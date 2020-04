Columniste Femke over de kleuterpuberteit: “Waar hij zich voorheen gewillig liet leiden, antwoordt hij vandaag standaard met een strenge ‘Nèh’”

Oh. My. God. Het is nauwelijks elf uur ‘s ochtends wanneer ik voor de derde keer op handen en knieën de restanten van een beker water zit op te drogen op de keukenvloer. In mijn ooghoek zie ik hoe onze peuter zich dramatisch molenwiekend en met veel toeters en snottebellen op de grond gooit. “Het is maar water, het is maar water, het is -godverdegodver- maar water...” Ik herhaal de mantra in m’n hoofd in een poging om kalm te blijven, maar eigenlijk heb ik vooral zin om mezelf naast onze kleine te leggen en net zo hard mee te brullen.

Wat was hier in godsnaam gebeurd?

Tot voor kort was onze zoon -los van de slapeloze nachten- een vrij voorbeeldig kind. Eentje dat ondanks zijn jonge leeftijd quasi perfect luisterde en uitermate lief was. Eentje om mee uit te pakken, al zeg ik het zelf. We staken met plezier pluimen in ons gat en geloofden maar al te graag dat zijn voorbeeldige gedrag te danken was aan onze behoorlijk strenge, doch liefdevolle opvoeding. Maar dat was het dus duidelijk niet. Het was gewoon stilte voor de storm. Want uitgerekend na week twee van de coronalockdown vond onze dondersteen het hoogtijd om te beginnen aan zijn peuterpuberteit. Uitgerekend nu we vierentwintig op vierentwintig op mekaars lip zitten. En uitgerekend nu er geen moekes en vakes in de buurt zijn om hem met loeten en al bij af te zetten. Wonderful. Ferm gesjareld, zoals ze bij ons zeggen. We waren nochtans goed begonnen. De eerste anderhalve week verliep quasi vlekkeloos. We spendeerden zowat drie vierde van onze dagen buiten en kwamen pas naar binnen als zijn handjes vuil en zijn wangen rood werden. Het was allemaal peis en vree in Wiekevorst. Het scheelde niet veel of we dartelden door onze tuin met linten in onze wapperende haren, omringd door vlinders en dansende hertjes. Oké, of net niet. Al was het maar omdat m’n Lief en m’n zoon niet zo Van De Lintjes zijn. Maar ons perfecte kind veranderde behoorlijk plots in een roodaangelopen roeptoeter die niet bepaald kieskeurig was wat de redenen voor een meltdown betreft. Jas aan: janken. Jas uit: janken. Eten? Dacht het niet. Slapen? Voor sukkels. De achtergrondgeluiden die we gewend waren -getsjilp van vogeltjes, een occasionele tractor die voorbij bromt, het gekraai van de haan- werden van de ene dag op de andere overstemd door het luidruchtige drama van onze zoon. Bekers en bordjes werden weggekeild, laarzen werden woedend uitgeschopt en zowel vader als ik incasseerden van tijd tot tijd een venijnige mep als antwoord op onze regels en grenzen. Bovendien veranderde hij sneller van stemming dan de gemiddelde Kardashian. Terrible Two has cleary arrived. Bon, aan de slag dan maar. We kozen een cooldownplekje uit, checkten een halve Google aan tips & tricks en hoopten op het beste.

En we begrijpen het ergens wel, he, dat hij er uitgerekend nu mee op de proppen komt. Er staan ondertussen negentien, of nee twintig... -even tellen- eenentwintig maanden op z’n tellertje en het is voor dat ventje ook een heel gekke tijd. Plots zijn mama en papa altijd in de buurt, en die zijn nu eenmaal een stuk strenger en een pak minder kneedbaar dan de grootouders die voltijds fungeren als babysitters. We zijn ook iets minder snel gecharmeerd door die blauwe kijkers van hem. Of we kunnen het in elk geval beter verstoppen. Mijn Lief en ik zijn wat dat betreft nogal van de oude stempel en hechten uitermate veel belang aan een kind dat luistert. We hebben geen van beiden de ambitie om de beste vriend te zijn van onze zoon. We willen zijn veilige thuishaven zijn, dat zeker wel. Zijn bakermat, zijn leidraad en zijn zekerheid, maar we zijn het erover eens dat je daarvoor je kind niet als “gelijke” hoeft te behandelen. Vooral omdat we denken dat je een kind vanuit die positie niet voldoende kan leiden. En we houden nu eenmaal van een beetje ouderwetse discipline. Natuurlijk wordt onze kleine niet gedrild. We laten hem supervrij in alles wat met spelen en ontdekken te maken heeft. Hij mag klimmen, klauteren, ontdekken, vuil en nat worden, ongeacht zijn outfit. Hij moet te allen tijde kind kunnen zijn. We overstelpen hem ook met knuffels en kusjes en zeggen hem ontelbare keren dat we hem graag zien. Maar hij moet luisteren en als hij dat niet doet, grijpen we in. Wat vandaag “nee” is, is dat morgen nog steeds. En dat lukt ons doorgaans aardig. Enfin, toch tot een week geleden.

Waar hij zich voorheen gewillig liet leiden, antwoordt hij vandaag standaard met een strenge “Nèh” en spaart hij ons niet van woest getier als we niet meegaan in zijn willetje. Ik was er altijd van overtuigd dat jongens minder dramatisch waren dan meisjes. Maar ook dat blijkt “nèh” te zijn. Maar we houden vol, want we weten maar al te goed dat dit pas het begin is. Ik bereid me in stilte voor op theatrale scènes in de supermarkt en heb mijn Lief beloofd dat er een dag komt waarop ik gewoon naast die kleine ga liggen en keihard meedoe. Because there ain’t no drama like mama drama! Wat je zelf doet, doe je altijd beter, toch?

Maar eerlijk is eerlijk... Het zou een pak draaglijker zijn als ik wél alcohol mocht drinken tegenwoordig. Want moederliefde is dan misschien wel onvoorwaardelijk en onbegrensd, haar geduld is dat niet. Nèh?