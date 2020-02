Chrissy Teigen en Shay Mitchell geloven in intuïtief ouderschap: wat is het?

Familie Er bestaan tig theorieën die mama’s en papa’s vertellen hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. Nu is er nog een nieuwe methode - genaamd intuïtief ouderschap - die met bekende aanhangers als Chrissy Teigen (34) en Shay Mitchell (32)bezig is aan een steile opmars. Gelukkig heeft het een heel simpele basisregel: volg je buikgevoel.

Chrissy Teigen en Shay Mitchell namen deze week deel aan een discussiepanel over ouderschap, samen met Alexandra Sacks, een voortplantingspsychiater gelinkt aan het Columbia University Medical Center. Blijkbaar delen de twee Hollywoodsterren exact dezelfde visie: wat kinderen betreft, ga je het best mee met de flow.

“Ik heb nog nooit een hulpboek voor mama’s gelezen”, vertelde Teigen. “Ik had schrik dat ik anders krampachtig ging vasthouden aan die summiere theorieën en tips. ‘Zo moet het en niet anders.’ Nu heb ik een afwachtende houding, en zie ik hoe een situatie zich natuurlijk oplost.” Actrice Shay Mitchell deelt die mening. Ze is vier maanden geleden bevallen van haar eerste kindje, en probeert sindsdien vooral haar buikgevoel te volgen wat de opvoeding betreft. Iets wat Alexandra Sack samenvat onder de noemer intuïtief ouderschap.

One size fits all

“Ik geloof dat we allemaal een zesde zintuig hebben: intuïtie”, vertelt Ellena Crokaert, coach in intuïtief ouderschap. “Dat laat ons voelen wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. Dat geldt ook voor het ouderschap. Als je daarbij je instincten volgt, zorgt dat voor een zekere rust.”

En dat komt goed van pas. Er bestaan tegenwoordig immers enorm veel opvoedingsplannen, boeken en apps met goedbedoelde adviezen voor nieuwbakken ouders, en ook via sociale media komt er heel wat informatie binnen. Allemaal goed en wel, maar die info spreekt elkaar vaak tegen, wat mama’s en papa’s net onzeker maakt. “Al die algemene theorieën bevatten handige tips, maar die gelden niet voor iedereen. Het is geen one size fits all. Er wordt te weinig benadrukt dat je als ouder mag afgaan op je gevoel en mag kijken of die tips binnen jouw gezinssituatie passen.”

“Je moet de informatie uit opvoedingsboeken et cetera niet negeren", zo gaat Crokaert verder. “Integendeel, neem alles in je op en kies wat bij je past. Maar volg niet klakkeloos wat er in die boekjes staat.”

Welke adviezen je uiteindelijk volgt, die staan niet in steen gebeiteld. “Niets staat vast. Je kan op een later moment kiezen om een situatie volledig anders aan te pakken. Toen mijn dochter bijvoorbeeld 5 jaar was en over haar toeren begon te tieren, moest ik haar negeren. Dat was de beste manier om haar kalm te krijgen. Even later kwam ze zelf naar mij en konden we over de situatie praten. Mijn zoon is een heel ander verhaal. Hij heeft wel nood aan geruststellende knuffels en aandacht op zo’n momenten. Kinderen zijn al kleine persoontjes die signalen geven, en daar mag je gerust op vertrouwen.”