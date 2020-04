#samenerdoor Gesponsorde inhoud Challenges en supersterren: dit is waarom ook jij de app TikTok moet uitproberen Aangeboden door Telenet

16 april 2020

14u30 19

Jongeren, hun ouders en hun grootouders hebben er waarschijnlijk al van gehoord: het internetfenomeen TikTok. Deze app is razend populair bij de jeugd en telt ondertussen meer dan een miljard actieve gebruikers. Toch mag je het platform niet zomaar afschrijven als een sociaal medium voor tieners alleen. Creatieve filmpjes de wereld insturen kan amusant zijn voor jong en oud. Maak van TikTok dus TikKot en vrolijk de wereld op vanuit je kot.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: TikTok is een smartphoneapplicatie waarmee je filmpjes van drie tot 15 seconden maakt die je vervolgens deelt met je vrienden. Met behulp van filters, muziek en slimme montage-effecten kan je er in een mum van tijd de meest originele video’s mee creëren. Zo is het bijvoorbeeld populair om een knotsgekke playback act op te voeren voor het oog van de camera of om je beste dansmoves op film vast te leggen.

Waar deze app voor de coronacrisis vooral een succes was op speelplaatsen en aan schoolpoorten, raken nu ook meer en meer ouders verknocht aan de jolige applicatie. Sommige gezinnen gebruiken het zelfs als een leuke familieactiviteit. Jella Peeters, Brand & Communication Expert bij Telenet en mama van twee, maakte onlangs zelf een account aan en danst nu met haar dochters de lockdown weg.

Uitdagingen en supersterren

Als je niet goed weet wat te filmen, kan je eventueel deelnemen aan één van de vele ‘challenges’ (of, uitdagingen) die de ronde doen op TikTok. Populair is bijvoorbeeld de ‘#handwashingdance challenge’ waarbij je al dansend je handen wast. Zo houd je het optimisme binnen en het coronavirus buiten.

Ook kan je de mosterd halen bij de groten der aarde. Ariana Grande, Will Smith, Britney Spears, Ed Sheeran, Justin Bieber, Nicky Minaj, Reese Witherspoon, Alicia Keys, ... allemaal leggen ze hun dagelijkse leven vast in leuke TikToks. In eigen land zijn bv’s als Anke Bunckinx en Kim Van Oncen er om je te inspireren tot grootsheid.

Maar leukst van al is het om je eigen ideeën te verfilmen.. Alles kan en creativiteit is koning, dus schaam je vooral nergens voor! De gebruikers van de applicatie worden niet voor niets ‘creators’ genoemd.

Word zelf een creator

Om zelf een creator te worden, moet je enkel een gratis account aanmaken. Kinderen jonger dan 12 zijn niet toegelaten op de app, maar als ouder kan je natuurlijk wel een profiel aanmaken waar heel het gezin zich samen op kan uitleven. Deze tutorial maakt je alvast wegwijs op de app en helpt je je eerste stapjes te zetten.

