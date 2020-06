Cadeautje voor de leerkracht vergeten? 5 leuke presentjes die je snel kan maken Valérie Wauters

29 juni 2020

13u54 0 Familie Morgen is het alweer de laatste dag van een wel erg bijzonder schooljaar. Ben je in de drukte van alledag vergeten een cadeautje te voorzien voor de leerkracht van je kind? Dan helpen wij je uit de nood met vijf haalbare, last minute ideeën.

1. Gepersonaliseerde geurkaars

Dit heb je nodig:

- 1 geurkaars

- een printer

- zeflklevende labels of papier en lijm

Zo ga je aan de slag:

1. Rep je naar de winkel voor een geurkaars of haal een ongebruikt exemplaar uit de kast.

2. Bedenk een leuke tekst en tik deze op je computer in een zwierig lettertype uit.

3. Print je tekst op een zelfklevend label en plak op de kaars. Of print op normaal papier en kleef vast met lijm.



2. Een tas met een boodschap



Dit heb je nodig:

- een kop of mok, liefst in een effen kleur of wit.

- een alcoholstift (en eventueel een potlood)

- een oven

Zo ga je aan de slag:

1. Schrijf je boodschap met alcoholstift op een kopje of mok. Ben je van plan een ingewikkeld ontwerp op de mok te toveren? Dan kan je eerst met potlood een kladversie maken.

2. Laat de stift een uurtje of twee drogen op kamertemperatuur.

3. Verwarm de oven voor op 180°C en bak de mok vervolgens gedurende 20 minuutjes in de oven om de stift te fixeren.

3. Potloden- of balpennenboeket

Dit heb je nodig:

- een boeket bloemen (tulpen zijn een goede keuze, omwille van hun stevige blaadjes)

- enkele potloden of (rode) balpennen

- vloeibare lijm of een lijmroller

Zo ga je aan de slag:

1. Bevestig de balpennen of potloden aan de bladeren van je bloemen. Dat doe je door enkele druppels lijm op het blad te doen en het potlood of de balpen stevig aan te drukken. Nog makkelijker: plaats met een lijmroller een klein strookje lijm op het blad en plak daar het schrijfgerief aan vast.

2. Werk af met een kaartje met een persoonlijke boodschap.

4. Bladwijzer met droogbloemen

Dit heb je nodig:

- gedroogde bloemen of bloemblaadjes die je wil drogen

- lamineerfolie en een lamineermachine

- perforator

- lint

Zo ga je aan de slag:

1. Geen gedroogde bloemen in huis? Droog de benodigde blaadjes door ze in de oven of microgolfoven te steken. Een specifieke how-to vind je al na een snelle Googlesessie.

2. Knip de lamineerfolie op de juiste maat. Wil je geen transparante bladwijzer? Knip dan ook een vel (gekleurd) papier op dezelfde maat.

3. Leg de gedroogde bloemen of blaadjes (en de eventuele strook papier) tussen de lamineerfolie en haal door de lamineermachine.

4. Knip met een perforator een gaatje in een bovenhoek van de bladwijzer. Haal er een lintje door en maak vast met een knoopje.

5. Extraatje erbij? Een goed boek of een boekenbon is altijd leuk.



5. Pennendoos met koekjes

Dit heb je nodig:

- een pennendoos

- ingrediënten voor shortbreadkoekjes (250 gr boter, 100 gr poedersuiker, 1 tl vanille-extract, 300 gr bloem)

- suikerpasta in verschillende kleuren

Zo ga je aan de slag:

1. Bak shortbreadkoekjes. Die lijken op de klassieke zandkoekjes, maar behouden goed hun vorm tijdens het bakken. Dit is het recept:

Mix de poedersuiker en de boter romig. Voeg daarna het vanille-extract toe en meng goed. Voeg de bloem toe en mix de ingrediënten tot een stevig koekjesdeeg. Wikkel het deeg in folie en leg minimaal een uur in de koelkast.

Rol het deeg daarna uit tot een dikte van ongeveer 0,5 cm en snijd er potloodvormpjes uit die passen in de pennendoos. Bak de koekjes in 14 minuten op 175 graden Celsius gaar, of tot de randjes goudbruin zijn.

2. Laat de koekjes volledig afkoelen en versier met de suikerpasta.

3. Leg de afgewerkte koekjes in de pennendoos.