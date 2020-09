Bongobon-bedenker Bruno Spaas (53) en kunstenares Ellen Pil (38) zijn openhartig over hun droomliefde in NINA: “Bruno geeft me alle ruimte om mezelf te zijn” Stéphanie Verzelen

18 september 2020

15u04 0

Zij is kunstenaar. Hij is de man achter de succesvolle Bongobon en architect. Ellen Pil en Bruno Spaas waren al jaren bevriend toen de vonk vier jaar geleden oversloeg. NINA legt ze de zesendertig befaamde ‘liefdesvragen’ voor van hoogleraar psychologie Arthur Aaron en ontdekt zo de magie achter dit moderne sprookje.

Het is een bijzonder koppel. Allebei creatievelingen, maar op een heel andere manier. Al negen jaar kennen ze elkaar, maar omdat Ellen toen een relatie had, werden ze gewoon goede vrienden. “Ik was vaak op stap met jou en legde telkens verantwoording af aan anderen: ‘Nee, Bruno en ik zijn geen koppel, hoor.’ Waarom deed ik dat? Omdat het míj bezighield, omdat het in míjn hoofd zat. Het móést iets worden tussen ons, anders had ik ook onze vriendschap moeten laten voor wat het was. En kijk. We zijn nu bijna vier jaar verder”, vertelt Ellen. En toch weet het powercouple nog niet alles over elkaar, ontdekken we. “Mijn perfecte dag moet een stuk mét en een stukje zónder jou zijn”, zegt Ellen. “Maar je mag zeker 30 van de 48 uur bij mij zijn. Valt mee, toch?”

