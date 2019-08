Speelgoed van VTech Gesponsorde inhoud Blogster Sofie Lambrecht verklapt: ‘Met dit speelgoed stimuleer je de fijne motoriek van je kinderen’

29 augustus 2019

09u00 0 Familie “Mijn kinderen mochten niet door hun vingers kijken. Stilletjes kwam ik aan met een heel grote doos. Anna (3) kon zich natuurlijk niet inhouden en keek stiekem al even wat mama nu weer van plan was. Toen ik riep ‘Kijken maar!’ deden ze hun handjes weg en oogjes open. Diezelfde ogen werden meteen een pak groter, toen ze het Klim & Verken Boomhuis van VTech zagen.” Blogster Sofie, mama van 5 kleine kinderen, vertelt.

“Die kinderen van mij werden nog maar eens verwend met het allernieuwste speelgoed. Als deskundige unboxers gingen ze aan de slag en gauw stond het Klim & Verken Boomhuis in elkaar geklikt. Zo simpel is het, alles wordt in elkaar geklikt, geen gereedschap nodig. Ze bekeken de verschillende tuimeldieren en lieten ze door het Boomhuis tuimelen, dollen en tollen. Grote pret hadden ze. Ze waren direct druk in de weer om alles uit te testen en beluisterden de verschillende geluidjes die de tuimeldieren activeren.”

Ontdek in onderstaande video hoe Sofie en haar kids de ZoomiZooz speelset ontdekken:

Samen spelen

“Er zitten namelijk overal in het Boomhuis ZoomiSensors verstopt die de diertjes activeren. Overal in het Boomhuis zitten er liedjes en melodietjes. Het Boomhuis nodigt ook uit om overal aan te draaien en te bewegen, wat supergoed is voor de fijne motoriek van m’n kids.”

“Het Boomhuis is groot genoeg om speelplezier te bieden aan meerdere kinderen gelijkertijd. Natuurlijk niet altijd zonder ruzie met elkaar te maken, maar ook daar leren ze veel uit. Zo vindt Eden (5) de lift het interessants en laat Anna de ZoomiZooz graag zo vlug mogelijk van de glijbaan naar beneden tuimelen.”

“Wat ze nog niet wisten, is dat ik nog enkele verrassingen had! Ze kregen ook de Swing en Speel Schommel, Reis & Leer Locomotief en de Alligator Toys n Tuck. Deze setjes zijn kleiner dan het Boomhuis, maar erg leuk en ze vormen een mooie aanvulling op het Boomhuis. Alle ZoomiZooz tuimeldieren passen overal op en kunnen overal de sensors activeren.”

Nét echt!

“De ZoomiZooz zijn apart verkrijgbaar. Er zijn 24 verschillende diertjes beschikbaar. Tof om ze allemaal te verzamelen en te ruilen. Zelf vind ik het een fijne toets dat elk diertje een eigen naam heeft gekregen. Als je de diertjes apart koopt, krijg je er altijd persoonlijke informatie over. Zo worden ze bijna echt.”

“Mijn kinderen tuimelen door hun leven, en nu doen ze dat samen met de ZoomiZooz. De ZoomiZooz speelsets zijn vooral zeer geschikt voor jonge kinderen.”

