Blogster die genderreveal-feestjes bedacht, heeft spijt: “Wat maakt het uit welk geslacht je baby heeft?”

Familie Genderrevealfeestjes zijn een ludieke manier om te verklappen of je baby een jongen of een meisje wordt. In 2008 kwam de Amerikaanse blogster Jenna Karvunidis met het idee op de proppen. Ze bakte een cake die binnenin roze kleurde om zo te tonen dat ze een meisje verwachtte. Het concept werd razend populair en ook bij ons worden er steeds vaker zulke feestjes gehouden. Al is de blogster nu een pak minder enthousiast.

De genderrevealpost van de blogster was een shot in de roos: ze werd razend populair op sociale media en snel volgden anderen haar voorbeeld, al liepen die niet altijd goed af. Maar liefst 182 vierkante kilometer van onder meer een natuurgebied in Arizona ging in april 2017 in vlammen op door een ronduit idiote actie van een agent van de Amerikaanse grenspolitie. Dennis Dickey schoot in een gebied met hoog gras met een vuurwapen op een explosief tijdens een genderrevealparty.

Maar slecht uitgevoerde plannen zijn niet het enige probleem. Steeds meer mensen, onder meer Karvunidis zelf en leden van de LGBTQ-gemeenschap die onder meer de rechten van transgenders bewaken, wijzen erop dat de feestjes mensen meteen in een hokje plaatsen. “Wie kan het wat schelen welk geslacht je baby heeft?”, schreef de blogster op Facebook. Waarna ze een foto van haar dochter postte in een blauwe blazer. “De eerste genderrevealbaby is een meisje dat liever blauw draagt.”

“De echte trend begon zich te ontwikkelen midden 2011. Genderrevealvideo’s werden talrijker en steeds vaker bekeken”, vertelt Stephanie Shih, public affairs manager bij YouTube aan The Huffington Post. “In 2017 merkten we bij YouTube een stijging van 60% op qua views voor de video’s.” Niet alleen YouTube, maar ook Google Trends merkte hetzelfde op.

Waarom willen we het geslacht feestelijk verklappen?

Er zijn heel wat verklaringen waarom de feestjes in trek zijn. De medische wereld is erop vooruitgegaan de voorbije jaren, wat maakt dat ouders tegenwoordig sneller de sekse van hun kind ontdekken. Daarnaast is het geen geheim dat tegenwoordig zowat elke reden goed is voor een feestje.

Ook spelen sociale media een grote rol. Bloggers, influencers en YouTubers delen nagenoeg elke stap van hun zwangerschap, het geslacht verklappen is daarbij geen uitzondering. Maar dat maakt dat het feestje een soort van concurrentiestrijd met zich meebrengt. Ouders doen hun best om kennissen, familieleden en mensen op het internet te overtreffen.

Het is een concept waar vroeger heel wat minder aandacht voor was, vertelde cultuursocioloog Walter Weyns (UAntwerpen) eerder aan onze krant. “Twee generaties geleden werd een zwangerschap nog gezien als ‘iets waar je gewoon door moest’. Moeders waren blij, maar tegelijk was het een ernstige opdracht. Dat blijkt ook uit termen als ‘in arbeid gaan’, waarmee het begin van een bevalling werd benoemd. Het was werken, een offer dat je bracht. Pas daarna konden er een paar cadeautjes af. Vandaag is die lijn tussen ‘inspanning’ en ‘beloning’ veel vager. We werken nog altijd hard, maar zijn het niet meer gewoon om lang te wachten op een beloning.”

Van onthullingsballon tot bruisballen

Het is natuurlijk ook goed voor de commercie, weet Weyns. Toekomstige ouders moeten niet meer naar oma en opa trekken met zelfgebreide babysokjes, maar kunnen bij pakweg Hema terecht voor een ‘onthullingsballon’, bij Bol.com voor ‘genderkraskaarten’ en er bestaan zelfs genderrevealbruisballen die water roze of blauw kleuren.

