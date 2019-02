Blijft je hond of kat alleen thuis? Zo ben je zeker dat hij niet ongelukkig is Liesbeth De Corte

05 februari 2019

13u01 4 Familie “Als ik ‘s ochtends naar mijn werk vertrek, blijft mijn huisdier dan ongelukkig achter?” Het is een vraag die ik me sinds deze week stel, en die ongetwijfeld herkenbaar is voor vele honden- en kattenbaasjes. Twee dierenpsychologen geven raad.

Eerst een beetje achtergrond: het lief werkt sinds deze week niet langer thuis. Thuiswerken is en blijft een optie voor ons beiden, maar op de meeste ochtenden trekken we de deur samen achter ons dicht en laten we onze 1-jarige kater in z’n uppie achter. De mensen die me een beetje kennen weten dat ik geen crazy catlady pur sang ben. À la het type dat samenhokt met 20 katten, die meteen ook haar beste vrienden zijn. Neen. Maar eerlijk: ik vertoon ook wel trekjes. Het is dan ook geen verrassing dat ik me af en toe afvraag of dat beestje niet ongelukkig is op de dagen dat hij geen gezelschap heeft. Een vraag die ongetwijfeld herkenbaar in de oren klinkt bij vele baasjes, of ze nu thuis een hond of kat hebben rond trippelen.

Honden

Voor hondeneigenaars ging ik te rade bij Eva Paridaens, psycholoog en gedragstherapeut voor dieren. “Honden zijn sowieso sociale wezens. Doorgaans zijn ze dus niet graag lang alleen”, vertelt ze ons. “Maar wanneer honden hun baasje ‘s ochtends zien vertrekken en ‘s avonds zien thuiskomen, wennen ze er op den duur aan.”

Dat geldt gelukkig voor de meeste honden. Slechts een minderheid gaat zich toch eenzaam voelen of zich vervelen, meent Paridaens. “Dat merk je meestal wel. Je hartendief gaat plots in huis plassen of voorwerpen vernielen. Wat ook voorvalt, is dat de buren klagen omdat de hond overdag veel blaft of jankt.” Ben je niet helemaal zeker dat Fifi of Snoopy gestresseerd is? Dan kan je volgens de gedragstherapeut een camera installeren om te checken of hij ijsbeert, piept en onrustig is.

Wat kan je hier als bezorgd baasje nu aan doen? “Eerst en vooral moet je controleren waarom je viervoeter niet graag alleen is. Is hij bang van iets? Dan moet je die angst aanpakken”, legt Paridaens uit. Als je hond overdag beweging mist, is het aan jou om ‘s ochtends vroeger op te staan en nog met hem te gaan wandelen.

Katten

Bij katten zit de situatie nog een tikje anders in elkaar. Dat vertelt Anneleen Bru, auteur van de ‘I love Happy Cats’-boeken en de oprichtster van Felinova, een praktijk die zich specialiseert in katten. “Katten zijn van nature solitaire jagers en houden ervan om dingen alleen te doen. Maar afhankelijk van hun karakter en opvoeding kunnen ze ook heel sociaal zijn. Het beste is dus altijd om 2 katjes te houden, zodat ze altijd een kameraad hebben om mee te spelen”, zo steekt Bru van wal.

Tegelijk plaatst ze mij - en waarschijnlijk veel andere katteneigenaars - met beide voetjes op de grond. “Baasjes hebben de neiging om te denken dat de kat hen mist als ze niet thuis zijn. Eerlijk gezegd: ik twijfel daar aan. Het is veel belangrijker dat de omgeving bekend en veilig is.” Volgens Bru hebben katten immers natuurlijke jachtinstincten en moet je het beestje stimuleren om zichzelf te zijn. Wat wil dat concreet zeggen? Installeer meerdere eet- en drinklocaties, voorzie een krabpaal en plekjes waar de viervoeter zich kan schuilen. Maar vooral: daag hem elke dag uit om ergens achteraan te hollen.

Als de kat naar buiten kan, heeft hij z’n bekend territorium en kan hij zich naar hartenlust uitleven. Maar steeds meer mensen houden hun kat binnen. Hoe zit het dan? Moet je dan een automatische speelgoedmuis of andere technologische snufjes in huis halen? Neen. Een betere oplossing is om nog even met je huisdier te spelen voor je vertrekt. “Daar moet je heus geen uur vroeger voor opstaan”, aldus de kattenexpert. “Katten hebben een concentratievermogen tussen de 2 en 4 minuten. Snel eventjes met een hengeltje door de lucht zwaaien terwijl jij een boterham in de mond steekt, is dus meer dan voldoende.”

Het is ook geen goed idee om honderden speeltjes op de vloer te laten slingeren wanneer jij van huis bent. “Haal een prooikussentje met valeriaan in huis. Dat kruid heeft in eerste instantie een opwekkend effect, maar na een paar uur worden katten er rustig van.” Nog een tip tegen verveling: laat je kat werken voor haar eten. Zet dus geen simpel voederbakje voor hem neer, maar gebruik eetballetjes of vul eierdoosjes met brokjes.

Dikke knuffel als afscheid?

Wanneer je thuis vertrekt, is het verleidelijk om je huisdier nog eens dicht tegen je boezem aan te trekken. Zeker wanneer je hond of kat met grote ogen naar jou zit te kijken - ik spreek uit ervaring. Toch is dat geen goed idee, waarschuwt Paridaens. “Door je hond te overladen met knuffels vlak voor je vertrekt of wanneer je opnieuw thuis arriveert, maak je het tijdelijke afscheid alleen maar erger voor je viervoeter”, meent ze.

Ook Bru geeft toe dat het frustrerend is om je boeltje te pakken, zeker wanneer je net met je kat aan het spelen bent. “Ik gooi zelf een aantal brokjes door de living. Gegarandeerd dat je kat er achter aan loopt. Tegen de tijd dat ze alles hebben opgesmikkeld, ben jij al lang vertrokken.”