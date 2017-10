Binnenkort in Familie en De Buurtpolitie: borstvoedende vrouwen op de achtergrond ND

14u26 0 rv Familie Een borstvoedende vrouw in het straatbeeld blijft nog steeds taboe. Met het project "Borstfiguranten" wil Kind en Gezin daar verandering in brengen. Door borstvoedende vrouwen vaker op de achtergrond te tonen van films, series, programma's of videoclips, kunnen we wennen aan dat beeld. Onder meer grote producties zoals Familie en De Buurtpolitie hebben al opnames met Borstfiguranten gepland.

Een borstvoedende vrouw in het openbaar, daar is niets mis mee. Toch zijn we nog steeds niet helemaal gewend aan dat idee, met ongemakkelijke gevoelens voor beide partijen tot gevolg. Of erger nog: vrouwen die borstvoeding mijden, terwijl de Wereldgezondheidorganisatie aanbeveelt dat moedermelk als enige voedingsmiddel volstaat voor een kind tot zes maanden. Door het beeld van een moeder die haar kind voedt te normaliseren, hoopt Kind en Gezin dat het taboe rond borstvoeding langzaam verdwijnt. Met het project "Borstfiguranten" zorgen ze ervoor dat een vrouw die borstvoeding geeft vaker verschijnt in films, series en videoclips.

Database met borstvoedende moeders

"We hebben een mini-castingbureau opgericht", zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. "De interesse was van in het begin opvallend groot, zowel bij de moeders als in de televisiewereld." Producers en castingverantwoordelijken die een Borstfigurant in hun productie willen, vinden alle moeders terug in een overzichtelijke database. Grote producties zoals Familie, De Buurtpolitie, Zonen van Van As en de Nederlandse-Belgische langspeelfilm "De Dirigent" hebben al opnames met Borstfiguranten gepland.



Televisie als voorbeeldfunctie

"Ik vind het een goeie zaak dat wij van Familie de Borstfiguranten-campagne steunen, " zegt actrice Marianne Devriese. "Televisie heeft echt wel een voorbeeldfunctie. Laat ons dan maar meteen het goede voorbeeld tonen en laten zien dat borstvoeding de normaalste zaak van de wereld is." Ook actrice Tine Embrechts steunt het project: "Borstvoeding geven is één van de mooiste dingen die je als moeder van een pasgeborene kan meemaken. Het geeft een enorme vrijheid om niet altijd te moeten kijken waar je bent en of je alles wel bij je hebt. Een idee zoals Borstfiguranten is dan ook een fantastische manier om moeders overal op hun gemak te stellen."