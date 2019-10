Binnenkort extra vaderschapsverlof? Kamer is akkoord, enkel budget ontbreekt nog

14 oktober 2019

Bron: Nieuwsblad 6 Familie Tegenover de toestand in andere Europese landen moeten Belgische vaders het stellen met een beperkt aantal dagen vaderschapsverlof. Wie in ons land vader wordt krijgt nu tien dagen vrij. De eerste drie worden betaald door de werkgever, de overige zeven door het ziekenfonds (en dus de overheid).

Uit cijfers blijkt dat lang niet alle mannen die tien dagen opnemen. Hoewel het een recht is, moeten de dagen door de vaders aangevraagd worden (in tegenstelling tot moeders, waarbij het ouderschapsverlof wél automatisch wordt toegekend). En laat daar waarschijnlijk net het schoentje knellen. Eén op de vijf mannen neemt z’n vaderschapsverlof niet of onvolledig op. Uit schrik dat hun werkgever daar niet op zit te wachten, of uit angst voor de effecten ervan op hun carrière.

“Die automatische toekenning moet er dus komen. Dan gaan vaders niet meer twijfelen om het verlof op te nemen. Er is nu toch ook geen enkele moeder die zich afvraagt of ze nu 10 of 15 weken gaat nemen?”, zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert in het Nieuwsblad. Willaert diende een wetsvoorstel in dat niet alleen het recht automatisch toekent, maar het vaderschapsverlof ook wil optrekken naar 25 dagen.

Daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan van maar liefst 193 miljoen euro. Hoewel niet elke partij bereid is hier zoveel geld in te investeren, is bijna iedereen wel akkoord dat het systeem verbeterd moet worden. PS diende een voorstel in om het vaderschapsverlof op te trekken tot 20 dagen, CD&V ijvert voor 15 dagen en Open VLD beloofde voor de verkiezingen 20 dagen. Het feit dat er voorlopig nog geen federale regering is, kan alleen maar goed nieuws betekenen voor dit voorstel. Meerderheidspartijen kunnen nu immers dit wetsvoorstel niet tegenhouden.

Al betekent het niet dat we al in de laatste rechte lijn naar de goedkeuring zitten: er komen eens nog hoorzettingen, en ook het Rekenhof zal nog worden ingeschakeld om te berekenen hoeveel alles gaat kosten. En laat daar nu net het schoentje knellen. Open VLD wil eerst het oordeel van het Rekenhof afwachten, zeker omdat België nu al met een tekort van 7 miljard euro kampt en er vlak voor de verkiezingen nog een hele reeks wetten werden gestemd die ons land behoorlijk wat geld zullen kosten. “Het is de investering waard”, besluit Willaert. “Het vermindert stress bij vaders, maakt de combinatie tussen gezin en arbeid makkelijker en zorgt dat de zorgtaken gelijker worden verdeeld.”