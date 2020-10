Binnenkijken in het rijhuis dat een thuis werd voor nieuw samengesteld gezin met 4 pubers: “Elk een eigen kamer én een gamekelder” Bjorn Cocquyt

07 oktober 2020

14u32 0 Familie Toen Randy en zijn drie puberzonen bij hen introkken, was het voor Inge en dochter Charlotte wennen aan al dat testosteron, maar ook het rijhuis moest aangepast worden aan de situatie. Zo waren er plots vijf slaapkamers nodig. Inge offerde haar ‘womancave’ en dressing op en met wat timmerwerk transformeerden ze de grootste kamer vooraan tot twee gelijkwaardige kamers. Ondertussen weten ze maar al te goed hoe je van een huis een thuis maakt voor pubers. “Het was op alle vlakken eventjes zoeken, maar nu heeft iedereen zijn plekje gevonden”, vertelt Inge.

Wie zijn ze?

• Inge Moermans (43), haar partner Randy (48) en de kinderen Wodan (18), Eske (16), Finn (13) en Charlotte (12)

• Momenteel schoolt Inge zich om en volgt ze een cursus boekhouding. Randy werkt bij een bedrijf in de reclamesector.

• Het huis in Tongeren dateert uit de interbellumperiode. Inge kocht het zo’n vijf jaar geleden en knapte het grotendeels op.

• Oppervlaktes: +/- 185 m² (bewoonbaar) en +/- 150 m² tuin

Het leven neemt vaak onverwachte wendingen. Inge en Charlotte hadden nooit kunnen voorspellen dat ze op een dag het huis zouden delen met vier mannen. “Vorig voorjaar beslisten Randy en ik om samen te wonen. We hadden elk een huis, dus we konden kiezen waar we dat zouden doen. Omdat we in ons nieuw samengesteld gezin met zes zijn en mijn huis het grootste was, lag het voor de hand dat dit ons nest zou worden”, vertelt Inge.

Bye bye dressing

Dat was nog de gemakkelijkste beslissing die ze moest nemen, want er kwam zoveel op haar af. “Er moesten een pak praktische zaken geregeld worden. Het belangrijkste voor ons was dat iedereen een eigen slaapkamer kreeg. Kleine kinderen kun je een paar jaar samen leggen, maar pubers willen soms graag alleen zijn. Ze hebben nood aan een kamer waarin ze zich goed voelen en aan een ruimte die ze naar hun smaak kunnen inrichten.”

Inge offerde haar womancave onder het dak op, want dat werd Charlottes plekje. Een verdieping lager kromp de dressing voor 80 % om een ruimte voor Finn in te richten. “Ook de grootste kamer vooraan namen we flink onder handen: daar timmerden we een halletje met twee deuren en plaatsten we diagonaal in de kamer een wand, zodat Wodan en Eske elk een raam en ongeveer evenveel oppervlakte hadden.”

Kopen = wegdoen

Zodra iedereen zijn eigen slaapplek had, moest er een plek gevonden worden voor alle spullen. “We zochten overal naar opbergruimte. Zelfs de kleinste hoekjes in het toilet en de kelder kwamen van pas. Om extra plaats vrij te maken, hield ik grote kuis in al m’n gerief. En ik besliste om elke keer dat ik iets nieuws koop iets oud weg te doen. Op die manier lukt het om alles een beetje netjes te houden, maar het vraagt ook discipline. Als iedereen na school zijn boekentas, jas en schoenen in de gang zwiert, is het binnen een paar minuten een rommeltje.”

Er was niet alleen nood aan orde, maar ook aan structuur. “Ik heb in de keuken een kalender met daarop alle activiteiten en schooluren van iedereen. Dat is een hele puzzel. Gelukkig nemen hobby’s, zoals de muziekschool of tekenacademie, wat af bij pubers, zodat we ze niet van hot naar her moeten voeren. Zo lukt het beter om ’s avonds samen te eten, al wordt het opnieuw aanpassen nu Wodan niet meer in het middelbaar zit.”

Gamekelder

De vier kinderen steken af en toe een handje toe in het huishouden en die hulp is welgekomen. “Dat is een voordeel aan hun leeftijd, want aan kleuters kun je zoiets nog niet vragen. Het gaat wel vaak gepaard met gezucht, maar toch doen ze het”, lacht Inge. “Pubers hoef je ook niet de hele tijd in de gaten te houden. Ze zijn al zelfstandiger en eisen veel minder je aandacht op dan kleine kinderen. De jongens en Charlotte kunnen het prima met elkaar vinden. Ze zitten vaak op hun telefoon en gamen dikwijls. Daarom hebben we beneden in de kelder een gameroom ingericht met geluidsisolatie aan het plafond. Zo genieten Randy en ik boven in de

living van de rust.”

De zithoek is trouwens wat krap voor alle zes en ook aan tafel is het een beetje drummen als iedereen samen eet. “Ik ben verzot op mijn vintagemeubels. Veel ervan zijn best uniek, omdat ik ze kocht lang voor er sprake was van een hype en het aanbod nog groot was. Ik wilde ze dus niet zomaar wegdoen toen de mannen hier kwamen wonen. Als het nodig is, kunnen we de vier stoeltjes aan het eiland in de keuken gebruiken. Die ligt in het verlengde van de eetkamer, dus dan zitten we nog altijd gezellig bij elkaar.”

De keuken werd een paar jaar geleden helemaal vernieuwd tijdens een grondige renovatie, net als de badkamer. “Tijdens de werken bleven Charlotte en ik hier wonen. Ik wist waar ik me aan kon verwachten, want op m’n 23ste kocht ik een huis dat ik met de hulp van mijn papa helemaal opknapte en met mijn vorige vriend bouwde ik ook al een keertje een nieuwe woning. De werken startten helemaal bovenaan, zodat ik daar een plekje had met minder stof, waar ik enigszins tot rust kon komen. Door ook een strikt opgestelde planning te volgen, hield ik het goed uit, al was ik toch blij toen alles achter me lag.”

Bevrijdende vrijdag

“Net zoals ik opgelucht was toen we na de intrek van Randy en de jongens met z’n zessen onze draai hadden gevonden en gesetteld waren. Ik geniet nu echt van het gezelschap van de kinderen en vind het boeiend om te zien hoe ze zich ontwikkelen en ontplooien. ’s Avonds ben ik meestal wel bekaf. Om 21.30 uur trek ik me terug om nog wat te lezen in bed. En de vrijdag waarop Charlotte naar haar papa vertrekt en de jongens naar hun mama gaan, valt er een last van m’n schouders. Dan voel ik me een beetje bevrijd. Maar een week later zijn Randy en ik minstens even blij dat het huis opnieuw bruist van het leven.”

Maak van je huis een thuis voor pubers

Hoe ouder ze worden, hoe meer tieners nood hebben aan een eigen plek. Een aparte slaapkamer voor elke puber is een must, maar je kan het hen nog meer naar hun zin maken door verschillende plekjes op hun maat in te richten. Een relaxzetel of hangstoel in een hoekje om even te chillen, een wat opgesmukte zolderkamer of kelderruimte waar ze hun ding kunnen doen, een verscholen plekje in de tuin om samen met vrienden te vertoeven … Duw jouw ideeën niet te veel door, maar vraag hen hoe zij het zien en kom samen tot een compromis voor de ruimtes waar jij ook tijd doorbrengt.

