Bijna krokusvakantie: de leukste doetips voor een geslaagde vakantie met de kinderen Valérie Wauters

01 maart 2019

09u02 0 Familie De krokusvakantie staat voor de deur. Ben je nog op zoek naar inspiratie voor enkele leuke activiteiten? Wij verzamelden alvast heel wat leuke ideetjes voor een leuke uitstap of een gezellig dagje thuis.

Op Stap

Trek erop uit met het gezien en bezoek een festival of tentoonstelling. Van groot tot klein: op deze leuke plekken haalt iedereen gegarandeerd z’n cultuurminnend hartje op.

Play in Technopolis

Technopolis vult zich met daverende beats en groovy klanken. De gloednieuwe muziektentoonstelling PLAY is er helemaal klaar voor. En jij? Trommel je vrienden op en toon ons je dansmoves op ons discotapijt! Of ben jij de nieuwe Like Mike? Neem dan plaats achter onze DJ-tafel en kom het vel van de vingers scratchen als een échte pro! Klinkt het niet, dan botst het, maar leuk is het sowieso! Waar wacht je nog op? Music Maestro, please!

Meer info: https://www.technopolis.be/nl/fiche/zones-6-hoofdzones/thematentoonstellingen/play

JEF Festival

De krokusvakantie komt eraan en kleine cinefielen weten wat dat betekent: JEF Festival. Het programma is weer buitengewoon, met een hele hoop prachtige films en heerlijke activiteiten. En het thema is nog beter: gooi je benen los en JEF dance! De hele krokusvakantie lang geniet je van de allerbeste jeugdfilms en een hele hoop spannende activiteiten, op niet minder dan 6 locaties: Brugge, Gent, Kortrijk, Strombeek-Bever, Roeselare en Antwerpen.

Meer info: https://jeffestival.be/nl

Paw Patrol bij Comics Station

“De vakantie start, ‘t wordt super cool” aldus CoolKids in hun allereerste hit ‘CoolKids’. Én of de vakantie cool wordt! Want in de krokusvakantie kan je genieten van optredens van CoolKids en meet-and-greets met de helden van PAW Patrol in Comics Station Antwerpen.

Meer info: https://www.comicsstation.be/krokusvakantie-paw-patrol-coolkids/

Teddy & Beer in het Museum voor Natuurwetenschappen

In het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel vind je deze krokusvakantie niet alleen de grote tentoonstelling van dinoskeletten. Dankzij de expo ‘Teddy & Beer’ kunnen ook de allerkleinsten er hun hartje ophalen. Zij komen er alles te weten over beren en knuffelberen op deze bere-interessante expo.

Meer info: https://www.naturalsciences.be/nl/museum/exhibitions-view/1503/14234/1247

Naar de bioscoop

Een druilerige voor- of namiddag tijdens de vakantie kan je natuurlijk ook doorbrengen in de bioscoop. Deze drie films zijn net in de zalen, en vallen zeker in de smaak bij je kroost.

De Lego Film 2

‘De Lego Film 2' herenigt de helden van Steenstad in een gloednieuw actie-avontuur om hun geliefde stad te redden. Het is vijf jaar geleden dat alles echt super was. De inwoners worden nu geconfronteerd met een grote, nieuwe dreiging: Lego Duplo-indringers uit de ruimte die alles nog sneller kapotmaken dan dat zij weer kunnen herbouwen. De strijd om de indringers te verslaan en zo de harmonie in het Lego-universum te herstellen, zal Emmet, Lucy, Batman en hun vrienden brengen naar verre, onbekende werelden, waaronder een vreemd sterrenstelsel waarin alles een musical is. Dit zal hun moed, creativiteit en Meester Bouwer-vaardigheden op de proef stellen en onthullen hoe bijzonder ze echt zijn.

Hoe tem je een draak 3: De verborgen wereld

Wat begon met de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge Viking en een echte Nacht Furie is nu uitgegroeid tot een trilogie over de avonturen van Hikkert en Bijtkwijt. In dit nieuwe hoofdstuk ontdekken ze eindelijk waar ze voor bestemd zijn: Hikkert wordt het hoofd van het dorp Berk met Astrid aan zijn zijde, en Bijtkwijt wordt de leider van de draken. Dan worden ze geconfronteerd met een levensbedreigend gevaar en valt Bijtkwijt voor een Licht Furie. De vriendschap tussen Hikkert en Bijtkwijt wordt hierdoor meer dan ooit op de proef gesteld.

Urbanus: de vuilnisheld

In ‘Urbanus: de vuilnisheld’ sluiten de volwassenen van Tollembeek een lucratieve deal met een schimmige Rus, Igor mag gevaarlijk afval komen storten in Tollembeek gedurende een jaar en de inwoners zullen hiervoor grof betaald worden. Urbanus ziet hierin dé kans om een joekel van een verlovingsring te kopen om te kunnen trouwen met Juf Pussy. Maar uiteraard loopt alles in het honderd en de kinderen komen in opstand tegen het plan van de volwassenen.

Lekker thuis

Geen zin om het huis te verlaten? Dan amuseer je je toch gewoon lekker thuis. Wij geven alvast graag enkele tips voor een geslaagd dagje binnenshuis.

Vier de 50e verjaardag van Duplo

Het is exact 50 jaar geleden dat de LEGO Group z’n eerste grote bouwsteen voor kleine handjes onthulde. Vier deze verjaardag tijdens de krokusvakantie door je hele Duplo collectie weer boven te halen, en samen met je kind de mooiste bouwsels te maken.

Speel een spel

Eindelijk tijd om samen een spel te spelen! Dit zijn onze favorieten van het moment:

1. Exploding Kittens, adviesprijs: € 24,95.

2. Smart Games Doornroosje, adviesprijs: € 24,99.

3. Monopoly Gamer Mariokart, adviesprijs: € 39,99.