Bijna kerstvakantie: 12 x leuke familie-activiteiten om nu al in je agenda te zetten Valérie Wauters

16 december 2019

14u59 0 Familie De kerstvakantie staat weer voor de deur. Wil je het eeuwige ‘Wat gaan we doen vandaag?!’ van de kinderen vermijden? Dan begin je nu al het best met het opmaken van de planning. Wij helpen je graag en maakten een overzichtje van heel wat leuke doetips voor de komende twee weken.

Naar de bioscoop

Een voor- of namiddagje naar de bioscoop met je kroost is altijd een goed idee, zeker wanneer het buiten regent, waait en koud is. Koop een ticketje voor één van volgende drie films, en je scoort gegarandeerd bij je kinderen.

Nachtwacht: Het Duistere Hart



Keelin, Vlad en Wilko zijn uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk. Tijdens die plechtigheid zal het Elfenkristal normaal gezien een van de Raadgevers van Koningin Melisande aanwijzen om haar op te volgen. Maar tot ieders verwondering wordt Keelin aangeduid als nieuwe koningin. De Nachtwacht is nog niet van haar verbazing bekomen wanneer Keelin wordt ontvoerd door Wilko. Vlad en Vega geloven in de onschuld van Wilko en besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is. Ondertussen maakt de voodoomagiër Volac plannen om alle wezens die ooit door de Nachtwacht zijn weggestuurd te bevrijden uit de duistere gevangenis in de Onderwereld. De Nachtwacht heeft het nog nooit zo zwaar te verduren gehad. Kunnen ze de onschuld van Wilko bewijzen? Lukt het hen om Keelin terug te vinden? En slagen ze erin het duivelse plan van Volac te dwarsbomen?

Frozen 2

Waarom werd Elsa geboren met magische krachten? Het antwoord roept haar en bedreigt haar koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, Olaf en Sven gaat ze op een avontuurlijke maar opmerkelijke reis. In Frozen vreesde Elsa dat haar krachten te veel voor de wereld waren. In Frozen 2 moet ze hopen dat ze genoeg zijn. Van het Academy Award®-winnend team verantwoordelijk voor het succesvolle eerste deel Frozen, regisseurs Jennifer Lee en Chris Buck, producent Peter Del Vecho, songwriters Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez en met in de originele versie de stemmen van Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff en Josh Gad.

The Addams Family

Ben je klaar om met je vingers te klikken? The Addams Family is terug op het grote scherm met een eerste geanimeerde komedie over de gekste familie die er bestaat. Grappig, bizar en iconisch herdefinieert The Addams Family wat het betekent om een goede buur te zijn.

Naar het Circus

Kennen je kinderen het circus nog? Hoog tijd om hen onder te dompelen in de knusse magie van de circustent. Deze kerstvakantie strijken er twee grote circusfamilies neer in ons land, om ons enkele weken lang met spectaculaire trucs en kunstjes te entertainen.

De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo

Circus Ronaldo strijkt met een heus authentiek circusdorp neer op het Warandeplein in Turnhout. Drie weken lang kan je je komen warmen aan het magische kerstfeest van dit beroemde, Vlaamse familiecircus. Tijdens de voorstelling woon je het kerstfeest van de familie Ronaldo in levenden lijve bij. Dat kerstdiner is al generaties lang een bijzonder feest. Een internationaal gezelschap van circusdirecteurs en -artiesten wordt ieder jaar uitgenodigd om samen met de familie kerst te vieren. De jongste aan tafel is vier, de oudste intussen al meer dan tachtig. Het opzichtige feestgezelschap zingt, musiceert en durft elkaar na enkele flessen zuiderse wijn al wel eens uit te dagen voor een gewaagd staaltje circus!

“De Wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo”, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. Nog tot 29 december.

Pirates van Circus Boxtalino

Met de nieuwe superproductie “Pirates” brengt Boxtalino Theater Circus weer spektakel van de bovenste plank. De “grand chapiteau” is omgetoverd in een betoverend pirateneiland met een indrukwekkende zeeroversgaljoen. Extravagante piraten vliegen door de tent in een gevecht met roekeloze acrobaten. Internationale top circusacts, aanstekelijke dansnummers, live zang en bekoorlijke zeemeerminnen zullen jong en oud een onvergetelijke ervaring bezorgen. “Pirates” is de hartverwarmende familie-uitstap tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode.

“Pirates’ van Circus Boxtalino, nog tot 5 januari in de Schorre in Boom.

Naar een pretpark

Ook tijdens de koude maanden van het jaar kan je in verschillende pretparken terecht voor een goeie portie wintermagie.

Winter Efteling

Zwier samen met je lief over de ijsbaan, dans mee tijdens het Winterfeest van de Sneeuwprinses en de Vuurprins en laat je verwonderen in de meest betoverende attracties. Wie tijdens de winter naar de Eftling gaat kan zich laten betoveren door de twinkelende lichtjes, besneeuwde dennenbomen en sfeervolle pleinen met winters entertainment en warme lekkernijen.

De Winter Efteling is nog geopend tot en met 2 februari 2020.

Disney’s Betoverende Kerst

Beleef de unieke kerstsfeer van Disneyland Paris tijdens Disney’s Betoverende Kerst. Je vindt er speciale kerstshows, een spectaculaire kerstparade, alle Disneyfiguren in hun mooiste kerstoufit en dat alles in een prachtig decor met duizenden lampjes, sneeuw en unieke kerstdecoratie.

Disney’s Betoverende Kerst, nog tot en met 5 januari 2020 in Disneyland Paris.

Winter Magic in Plopsaland



Tijdens Winter Magic transformeert Plopsaland De Panne in een magisch winterlandschap met wel honderden kerstbomen, kleurrijke kerstballen en duizend-en-één betoverende lichtjes. Droom weg bij deze feeërieke winterse scènes of ga een rondje schaatsen op de ijspiste op het Dorpsplein. Mag het toch ietsje warmer? Breng dan een bezoekje aan Mayaland Indoor en verwarm je aan de knisperende kampvuren of een warme chocomelk! ’s Avonds kan je genieten van de Winter Parade (vanaf 21/12) met fonkelende verlichte kostuums van de kerstelfjes, tinnen soldaatjes en andere kerstfiguurtjes.

Winter Magic in Plopsaland, nog tot en met 5 januari 2020 in Plopsaland De Panne.

Onvergetelijke ervaringen

Zijn het circus, de cinema of het pretpark niet zo jouw ding? Dan beleef je misschien de dag van je leven op één van volgende plekken.

Winteravonden in Bokrijk

Van 26 tot en met 30 december en op 2, 3 en 4 januari baadt het Openluchtmuseum vanaf 16 u. naar goede gewoonte in een gezellige winterse sfeer. Geniet van hartverwarmende hapjes en drankjes en keer terug in de tijd op de nostalgische winterkermis met tal van retroattracties. Elke dag staan er een spectaculaire vuurshow, een vuurparade en vuurwerk op het programma.

Winteravonden in Bokrijk, nog tot 4 januari op het Domein Bokrijk in Genk.

Smile Safari

De Smile-Safari is het allereerste Instagram-museum van België. Niet zomaar een museum, maar een expeditie langs optische illusies, roze palmbomen, regenbogen en zoveel meer. Je maakt er niet alleen de perfecte kiekjes voor op Instagram, maar ook leuke foto’s voor het familie-album.

Smile Safari is verlengd tot 5 januari, Tour & Taxis in Brussel.

Jungle Book Light Festival

Hoor je de lokroep van de jungle in ZOO Antwerpen? Wandel tijdens het Jungle Book Light Festival door het meeslepende avontuur van Mowgli, Bagheera, Baloo en hun vrienden. Een lichtverhaal over vriendschap, moed en avontuur. De jungle en haar bekende bewoners nodigen je uit. Kom hen bewonderen in de vijfde editie van het bekende lichtfestival vanaf 29 november tot 12 januari in ZOO Antwerpen.

Jungle Book Light Festival, nog tot 12 januari 2020 in Zoo Antwerpen.

Lekker thuis

Blijf je liever gezellig in huis deze kerstvakantie? Dan is dit ongetwijfeld het ideale moment om nog eens koekjes te bakken. Hieronder vind je alvast enkele lekkere receptjes!

Chocolate Chip Cookies met extra bite

Chocolate chip cookies zijn al jaren dé koekjesklassieker, maar dat hoeft niet te betekenen dat je halstarrig aan het recept moet vasthouden. Heb e zin in koekjes met een crunchy bite? Voeg dan krokante cornflakes toe aan het deeg. Of hoe je met een simpele ingreep je zoete creaties onvoorstelbaar veel lekkerder kan maken.

Wat heb je nodig? (voor 20 koekjes)

180 g gezouten boter

150 g suiker

8 g vanillesuiker

1 ei

50 g cornflakes

230 g zelfrijzend bakmeel

100 g pure chocolade

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 175°C.

2. Smelt de boter en meng met de suiker en vanillesuiker. Voeg het ei toe en meng tot het volledig opgenomen is.

3. Verpulver de cornflakes met een deegrol en voeg toe aan het mengsel. Zeef het bakmeel en meng heel kort door het beslag. Hak de chocolade grof en voeg toe aan het beslag.

4. Schep met een ijsschepper bolletjes deeg op een met bakpapier beklede ovenplaat. Laat genoeg plaats tussen de deegbolletjes.

5. Schuif 15 minuten in de hete oven.

Kerstkoekjes

Wat heb je nodig?

175 g bloem

Bakpoeder

75 g suiker

1 zakje vanillesuiker

1 eetlepel koud water

75 g boter

40 g fijngemalen amandelen

½ losgeklopt ei

Snuifje kaneel

Snuifje zout



Bereiding:

1. Meng de bloem, de gemalen amandelen, vanillesuiker, suiker, een snuifje bakpoeder, kaneel en zout in een kom.

2. Snijd de boter in stukjes en voeg toe, samen met het koude water en het halve ei.

3. Kneed het deeg met een mixer met deeghaken goed door. Kneed het daarna nog kort met je handen door tot een egaal deeg en zet daarna afgedekt een half uur in de koelkast.

4. Verwarm de oven op 180 graden. Bestuif een werkvalk met bloem en rol het deeg uit tot ongeveer 4 mm dikte.

5. Steek er vormpjes uit in verschillende vormen.

6. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de koekjes hierop. Bak ze in 10 minuten gaar. Haal de koekjes voorzichtig van de bakplaat en laat ze afkoelen.