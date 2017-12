Bijna kerstavond: dit zijn de gekste kerstgewoonten van over de hele wereld Sophie Vereycken

10u00 164 thinkstock Familie Overmorgen is het zover. Dan nemen we plaats aan de eettafel, genieten we van een feestmaal en vragen we ons ondertussen stiekem af wanneer die pakjes nu eindelijk open mogen. Maar wist je dat ze in Noorwegen eerst hun bezems verstoppen? Of dat ze in Estland traditiegetrouw met de hele familie naar de sauna gaan?

Catalonië: Tió de Nadal (of: de schijtende boomstam)

Een bijzonder gebruik in de Catalaanse mythologie is Tió de Nadal, of vrij vertaald: de schijtende boomstam. De traditie stamt af van een stuk brandhout (tió in het Catalaans) dat aanzien werd als een cadeau voor de hele familie, omwille van de warmte die het vanuit de haard gaf in de huis. Vandaag de dag is het een boomstam die ze versieren met pootjes, een rood dekentje en een lachend gezichtje. Vanaf 8 december krijgt de boomstam eten en een dekentje, zodat hij het zeker niet koud krijgt. Op kerstavond plaatst de familie het uiteinde van de boomstronk in de open haard en vragen ze hem om cadeautjes te 'schijten'. Meestal zijn dat kleine geschenkjes die met de hele familie gedeeld worden, zoals snoepgoed, drinken en kleine speeltjes.

Instagram @escolapieslluria

Noorwegen: verboden te poetsen

In Noorwegen verstoppen de mensen op kerstavond hun bezems. Een opvallende traditie met een lange geschiedenis. In de middeleeuwen dacht men namelijk dat op Kerstmis heksen en boze geesten tevoorschijn kwamen, op zoek naar bezems om op te vliegen. Vandaar dat ze ook vandaag de dag nog steeds hun bezems verstoppen, je weet maar nooit of er een vlieglustige heks voorbij komt.

Venezuela: feesten op rolschaatsen

Alles is leuker op rolschaatsen. Ook Kerstmis. En dus gaan de bewoners van Caracas in Venezuela op kerstdag vroeg naar de kerk op ... rolschaatsen. De traditie is zelfs zo ingeburgerd dat alle straten in de stad autovrij worden gemaakt, zodat iedereen veilig door de stad kan rollen.

Zweden: de brandende kerstgeit

Al vijftig jaar lang wordt er in Zweden ieder jaar een kerstgeit gebouwd, midden op Gävles Kasteelplein. En die geit leidde al snel tot een nieuwe traditie: ieder jaar proberen anderen hem in brand te steken. Dat is al zo'n 35 keer gelukt. En de pogingen worden ieder jaar creatiever. In 2010 bijvoorbeeld werd een beveiliger omgekocht zodat de geit met een helikopter kon worden opgehaald en naar Stockholm gebracht. De poging mislukte. Het kerstsymbool kost het land dan ook meer dan 230.000 euro, onder andere aan extra veiligheidsmaatregelen. Dit jaar hield hij het nog geen 24 uur vol. "Oh nee, er is mij maar zo weinig tijd met jullie gegund," zo tweette de geit. "Maar ik zal uit de as herrijzen en jullie volgend jaar gewoon weer zien!"

Instagram @davidbirgersson

India: de versierde bananenboom

Nog geen 3 procent van de bevolking in India is christelijk, maar ook zij zetten een kerstboom in de huiskamer. Al is dat geen traditionele dennenboom maar een mango- of bananenboom. Er zijn in India namelijk helemaal geen sparren te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat het resultaat minder feestelijk is!

Tsjechië: schoenen gooien voor de ware liefde

Wéér single met kerst? Pak het dan eens aan zoals de Tsjechen: ga met je rug naar de deur staan en gooi een schoen over je schouder op kerstdag. Land de schoen met de punt wijzend naar de deur? Dan heb je geluk: je zal binnenkort trouwen. Al weet je natuurlijk wel niet wannèèr die prins op het witte paard nu eindelijk langs komt.

Oekraïne: spinnenfeest

Geen kerstballen in de huiskamers in Oekraïne, wél glitterende spinnenwebben. De traditie vertelt namelijk het verhaal van een oude vrouw die geen kerstversiering kon betalen. Toen de dame en haar kinderen de volgende ochtend echter wakker werden, troffen ze een onverwacht schouwspel aan. De boom was van kop tot teen versierd met spinnenwebben die, zodra het zonlicht erop viel, veranderden in zilver en goud. Sindsdien had de familie het nooit meer financieel moeilijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen er geloven dat een spinnenweb op kerstochtend geluk brengt.

Finland: de kerstsauna

Vind jij het al vervelend om een bekende tegen te komen tijdens zo'n ontspannend saunadagje? Ga dan maar eens, net als de Finnen, met de hele familie in zo'n heteluchtcabine zitten. De meeste Finse families hebben hun eigen sauna, waarvan ze geloven dat er een sauna elfje woont die hen beschermt en ervoor zorgt dat iedereen zich gedraagt. Op kerstavond trekken ze dan ook allemaal naar de sauna en genieten ze van een ontspannend saunabad. Tot de zon onder is, want dan moeten ze plaats maken voor hun overleden voorouders.