Bijna helft van katten is te dik, zo zet je jouw huisdier op dieet

Volgens Britse cijfers is bijna de helft van de katten te dik, tegen 2019 zouden er meer katten met obesitas rondlopen dan er gezonde poezen zijn. Grote kans dus dat ook jouw trouwe viervoeter hoognodig wat kilootjes kwijt moet. Wij geven enkele tips.

Net zoals dat bij mensen het geval is, worden ook katten te dik van te veel eten en te weinig beweging. En ook voor hen houdt dat heel wat gezondheidsrisico’s in. Zo kunnen ze er hartaandoeningen en gewrichtsproblemen van krijgen en zelfs diabetes. Niet zeker of je kat te veel weegt? Als je de ribben amper nog kunt zien en je ziet vet bewegen als het dier wandelt, dan is er stront aan de knikker. Gewoon wat minder eten geven dan maar? Zo gemakkelijk kom je er helaas niet vanaf.

Niet té strikt zijn

Het is uiteraard belangrijk dat je kat minder calorieën binnenkrijgt, maar hen zomaar de helft minder eten geven, werkt helaas niet. Koop aangepast dieetvoer, waar je nog steeds relatief ruime porties van kunt voorschotelen. Geef het ook tijd en bouw de porties geleidelijk aan af. Anders raakt het dier gefrustreerd en kan het zelfs agressief worden. Een plotse afname van calorieën kan trouwens ook leiden tot leververvetting, dus pas daarmee op.

Verschillende keren per dag eten

Een kat die het gewoon is een hele dag zelf te bepalen wanneer het etenstijd is, zal ongelukkig worden van gestructureerde maaltijden. En toch is het belangrijk dat ze niet in één keer al hun eten voor de dag kunnen oppeuzelen. Uit onderzoek is gebleken dat het ideaal is om katten vier keer per dag te voeden. Daar zouden ze actiever en energieker van worden. Maar ook hier is belangrijk om het tijd te geven. Tenzij je wil dat jullie elkaar letterlijk in de haren vliegen. Bouw het rustig op. Eet je kat één van de vier maaltijden niet op? Haal het dan na een halfuurtje weg en blijf dit consequent doen. Uiteindelijk zal honger je favoriete huisdier wel over de streep trekken om toch verschillende keren per dag te eten.

Meer beweging

Waar ook wij moeten bewegen in combinatie met een aangepast dieet om af te vallen, geldt voor katten hetzelfde. Plan dagelijks minstens twee speelsessies in en laat je kat daarbij zoveel mogelijk rondlopen. Is je poes daar te lui voor? Gooi dan eens brokjes in het rond, dat werkt bijna altijd. Er zijn ook speciale balletjes waar je eten in kunt stoppen, maar waar ze eerst mee moeten spelen voor het eten eruit komt. Er zijn ook eetbakken die volgens hetzelfde principe werken. Wie klein woont, kan trouwens ook een wandeling maken met zijn of haar huisdier. Doe het dan zeker wel een leiband om. Zorg ook voor voldoende klimmogelijkheden zodat je kat zich daar tijdens de werkdag op kan uitleven.

Ga langs de dierenarts

Al deze tips terzijde, is het belangrijk om altijd even langs de dierenarts te gaan met je kat voor je met een dieet begint. Die zal samen met jou een nieuw eetplan opstellen en nog meer gerichte tips kunnen geven.