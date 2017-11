Ben jij het jongste kind? Dit is waarom je de oogappel van mama en papa bent ep

Bron: The Independent 0 Thinkstock Familie Dat het jongste kind in het gezin altijd dat tikje meer mag, zit niet alleen in je hoofd. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat ouders daadwerkelijk hun jongste kind liever zien dan de rest van hun kroost. Maar ze nuanceren ook het effect ervan: deze vorm van voortrekken heeft weinig invloed op de rest van het gezin.

Onderzoekers aan de universiteit van Brigham hebben 300 gezinnen met telkens twee tieners in de gaten gehouden. De kinderen en de ouders kregen verschillende vragen voorgelegd die polsten naar de oogappels binnen het gezin. Zo moesten de ouders aangeven hoeveel warmte en conflicten ze hadden met hun kinderen, terwijl de tieners hun relatie met hun ouders moesten omschrijven.



Opkijken

De conclusie van de wetenschappers luidt dat de perceptie van de kinderen zelf erg belangrijk is. Als een kind voelt dat hij of zij het favoriete kind is, en de ouders zijn het daar mee eens, dan zien de mama en de papa dat kind een tikje liever. Maar als de benjamin van het gezin dat gevoel niet heeft, gebeurt het omgekeerde. Bij andere kinderen in het gezin heeft of ze zichzelf als de oogappel beschouwen geen effect op de relatie met de ouders.

Verwaarloosde middelkinderen

Een andere niet verrassende conclusie is dat kinderen meer conflicten maar ook meer warmte met hun moeders ervoeren. En waar passen de middelkinderen in dit hele verhaal? Die worden zoals altijd verwaarloosd. Verschillende studies hebben al aan het licht gebracht dat de kinderen die niet de oudste en de jongste in het gezin zijn, minder aandacht van de ouders krijgen. Jensen gelooft dat deze conclusie ook geldt voor grotere gezinnen. “Zien we hetzelfde mechanisme bij kinderen die tweede of derde in rij zijn? Ik denk het wel. Het jongste kind kijkt naar iedereen op, het tweede in rij kijkt op naar iedereen die ouder is dan hem, en zo gaat het verder.”

Tip voor mama's en papa's

Als je je afvraagt hoe je om moet gaan met favoritisme in de opvoeding van je kinderen, dan geeft Jensen dit als raad mee. “Wanneer ouders hun liefde uiten, hun kinderen steunen en consequent zijn, dan zal favoritisme geen levenslange schade aanrichten. Sommige ouders hebben het gevoel dat ze iedereen gelijk moeten behandelen, maar dat is een slecht idee. Je moet alle kinderen eerlijk behandelen, maar niet gelijk. Het zijn andere persoonlijkheden met andere behoeften, dat is waar je je als ouder op moet focussen.”