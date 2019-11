Belg verbruikte afgelopen oktobermaand 13% meer: zo beperk je je energieverbruik komende winter NA

30 november 2019

17u12 0 Familie Het energieverbruik van de Belgische gezinnen lag in oktober maar liefst 13% hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van energieleverancier Essent. Afgelopen maand was zachter dan normaal met een gemiddelde temperatuur van 12 graden Celsius, maar uit gegevens van het KMI blijkt ook dat afgelopen maand somberder was met meer regen en opvallend weinig zon.

“Gemiddeld lag het verbruik van de Belg tijdens de oktobermaand van dit jaar meer dan 13% hoger dan vorig jaar”, vertelt Koen Colpaert van Essent. “Opvallend, want oktober was een zachte maand met een gemiddelde temperatuur die gelijkaardig is aan die van vorig jaar”, aldus Colpaert. Maar oktober was een uitzonderlijke sombere maand. Uit cijfers van het KMI blijkt namelijk dat het de vierde somberste oktobermaand was sinds het begin van de metingen, met erg veel regen en weinig zon. Zo waren er 20 regendagen en scheen de zon maar liefst 25 uur minder dan normaal.

“Qua temperatuur bleef oktober stabiel ten opzichte van andere jaren. Afgelopen oktobermaand zelfs iets warmer dan gemiddeld”, weet Koen Colpaert van Essent. “We merken echter wel dat het verbruik deze oktobermaand iets meer dan 13% hoger lag dan vorig jaar. Het lijkt erop dat de Belg geneigd is de verwarming op te zetten omdat het buiten grijs en somber is, ook al is de temperatuur niet heel laag. De gevoelstemperatuur speelt hier wellicht een rol.”

Wil je je energieverbruik deze winter toch inperken? Dat kan met deze 5 tips:

1. Ontlucht je radiator. De radiator ontluchten aan het begin van de winter zorgt voor een lager verbruik.

2. Verlucht je huis regelmatig. Frisse lucht is vaak drogere lucht en is daarom ook goedkoper om te verwarmen.

3. Hang gordijnen op en doe de rolluiken ‘s nachts dicht: gordijnen en rolluiken zijn perfecte isolatoren en houden de koude tegen die ook door de ramen komt.

4. Trek de stekker uit. Wanneer je een apparaat niet gebruikt, kunnen ze in stand-bymodus nog 75% van hun energie verbruiken. Ook een oplader die niet aan een telefoon hangt, verbruikt nog extra energie.

5. Verbruik minder warm water. Een warme douche kan na een wandeling in de kou zeker deugd doen, maar het verwarmen van water kost ook enorm veel energie. Gebruik daarom zeker een energiezuinige douchekop en beperk je tijd onder de douche.