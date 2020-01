Bedankt voor bewezen diensten: wat doe je met je kerstboom in januari? TVM

08 januari 2020

15u50 1 Familie Deze maand wordt die sfeervolle kerstboom onherroepelijk verjaagd uit de woonkamer. Wat kun je zoal doen met die boom? We geven enkele tips mee waardoor de afgedankte boom niet genadeloos de vuilbak in belandt.

1. Bewaren tot volgend jaar

Kocht je een kerstboom met wortel die in een pot is gekweekt, dan kan je proberen om de boom opnieuw in de volle grond planten als je een tuin hebt. Laat de kerstboom eerst een tijdje op een koelere plek acclimatiseren, zoals een garage of kelder. Zo is de koude temperatuur buiten niet te overweldigend. Plant de boom na een paar dagen in de tuin, wanneer het niet vriest. Zorg er daarbij voor dat de pot nog 10cm boven de grond uitsteekt. Geef hem vervolgens 2 keer per week 1 emmer water. Hoe groter de boom, hoe meer water nodig is. De boom elke maand een beetje organische meststof geven, zou ook wonderen doen volgens tuinexperts. Met een dosis geluk doet de boom volgend jaar opnieuw dienst als sfeerbrenger binnenshuis.

2. Recycleren

In de meeste steden en gemeenten wordt een kerstboomophaling georganiseerd, met het oog op recyclage van het groenafval. Let wel: elke gemeente hanteert haar eigen (soms wat onnavolgbare) beleid. Zo mag je op bepaalde plekken bijvoorbeeld geen kerstboom met aarde aan buiten zetten, in andere gemeenten is dit wel mogelijk. Er worden ook nog steeds op heel wat plekken bomen verzameld voor een grote kerstboomverbranding, wat vanuit milieu-overwegingen dan weer minder interessant is.

Het ‘adopteren’ van een kerstboom is een oprukkend fenomeen: de boom wordt na kerst weer teruggebracht bij de kweker en kan het jaar daarop opnieuw worden besteld.

Wil je het materiaal van je kerstboom zelf recycleren voor in de tuin, dan kan je een verhakselaar gebruiken. De verhakselde takken van een kerstboom kan je gebruiken als tuinpad, of bodembedekker bij zuurminnende planten zoals azalea’s en rhododendrons. De stam van de boom kan je in stukken zagen en als brandhout gebruiken.

3. Er iets creatief mee doen

Creatievelingen kunnen zich perfect uitleven met wat takken en naalden, want Pinterest bulkt van de DIY-ideetjes met een afgedankte kerstboom. Je kunt bijvoorbeeld de stam in dunne schijfjes zagen, even beitsen (een transparante of dekkende laag aanbrengen, nvdr.) en je hebt in een handomdraai originele onderzetters. Of vul stoffen zakjes met de naalden om je kledingkast lekker te laten geuren. Je kunt ze ook in een kom doen samen met bijvoorbeeld kaneelstokjes, kruidnagel, nootmuskaat en wat citroen- en sinaasappelschil voor een zelfgemaakte potpourri. Overigens weer helemaal hip, dat schreven we onlangs nog.