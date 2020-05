Babyboom na lockdown? Italiaanse studie stelt van niet redactie Bron: IPS

08 mei 2020

16u41 0 Familie Zullen we binnen negen maanden een babyboom krijgen zoals soms wordt beweerd? Uit de resultaten van een Italiaanse studie blijkt daar niet veel van aan te zijn. Sommige mensen ontwikkelen een kinderwens uit behoefte aan iets positiefs, maar de meeste koppels stellen een zwangerschap liever even uit.

Om de huidige kinderwens van jonge stellen na te gaan, hebben onderzoekers van de Universiteit van Firenze 1.482 online interviews gehouden. Hun resultaten, gepubliceerd in het peer-reviewed (door vakgenoten gecontroleerd) Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, tonen aan dat 81,9 procent niet van plan is zwanger te worden tijdens de periode van de pandemie.

Van de 268 deelnemers die voor de uitbraak van de coronacrisis van plan waren om een kind te verwekken, geeft meer dan een derde (37,3 procent) aan dat ze die plannen nu opbergen. De belangrijkste redenen om dit te beslissen is de bezorgdheid die mensen hebben over economische moeilijkheden in de toekomst (58 procent) en zorgen over de mogelijke gevolgen van Covid-19 voor een zwangerschap (58 procent).

Mentaal welzijn

De enquête werd uitgevoerd in de derde week van de lockdown in Italië bij 944 vrouwen (63,7 procent) en 538 mannen (36,3 procent) tussen 18 en 46 jaar, in een stabiele heteroseksuele relatie gedurende ten minste twaalf maanden.

Volgens de hoofdauteur van het onderzoek, Elisabetta Micelli, beïnvloedt het mentaal welzijn van mensen tijdens de lockdown de wens om een baby te krijgen.

“Voor veel mensen is de impact van de quarantaine op hun perceptie van stabiliteit alarmerend. De deelnemers uit onze studie gaven significant hogere totaalscores voor hun mentaal welzijn tijdens de periode vóór de pandemie”, zegt Micelli.

“We wilden nagaan of de bezorgdheden over het coronavirus het verlangen naar het ouderschap beïnvloeden bij koppels die al voor de crisis van plan waren om een kind te krijgen. Ook wilden we uitzoeken of de quarantaine het verlangen naar een kind misschien juist stimuleert.”

Economische stabiliteit

Uit de studie bleek dat iets meer dan 80 procent van de ondervraagden niet van plan is om tijdens de Covid-19-pandemie een kind te verwekken. “De belangrijkste redenen die wij vonden waren zorgen over toekomstige economische problemen en de medische gevolgen voor de zwangerschap”, zegt Micelli. Nochtans verklaarden bijna de helft van de ondervraagden dat ze geen onderbreking hebben ervaren van hun professionele activiteiten en geen verlies van inkomen, wellicht doordat zij allemaal konden overschakelen op telewerk. “Ongeveer 40 procent van de ondervraagden zegt dat ze zich wel zorgen maken over hun financiën.”

Behoefte aan iets positiefs

Hoewel de meeste mensen niet zwanger willen worden tijdens de pandemie, geeft 60 procent van de 268 correspondenten die dat wel van plan waren aan dat ze toch willen doorzetten. Experts suggereren dat sommige mensen zich wellicht zorgen maken over een afnemende vruchtbaarheid bij langer uitstel en dat dit hen meer zorgen baart dan de gevolgen van een Covid-19-infectie.

In totaal 140 mensen (11,5 procent) gaven aan dat ze net door de quarantaine een verlangen ontwikkelden om een kind te krijgen. Concreet werd die wens vooral uitgesproken door vrouwen. In de meeste gevallen gaven ze als reden “de wil tot verandering” (50 procent) en “behoefte aan positiviteit” (40 procent). Slechts zes van de 140 (4,3 procent) probeerden in deze periode echter effectief om zwanger te worden.

Naar aanleiding van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat het dus niet zeker is dat de huidige lockdown tot een babyboom zal leiden in de nabije toekomst.