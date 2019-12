Baby’s huilen in verschillende talen Margo Verhasselt

12 december 2019

11u48

Bron: PureWow 0 Familie Het klopt: ouders zouden er alles voor doen om te zorgen dat hun baby stopt met huilen. Onderzoekers uit het Duitse Würzburg doen exact het omgekeerde: ze bekijken of het gehuil van baby’s beïnvloed wordt door taal.

Volgens bioloog en medisch antropoloog Kathleen Wermke huilen baby’s wel degelijk in andere talen. Haar onderzoek toont aan dat baby’s het ritme en de melodie die ze horen wanneer ze in de baarmoeder zitten, overnemen. Zo zagen de onderzoekers dat een Duitse baby vaak van erg hoge naar lage klanken gaat tijdens het huilen, terwijl Franse baby’s dan weer de rijzende intonatie, die kenmerkend is voor de Franse taal, overnemen.

Maar daar blijft het niet bij. Wermke breidde haar onderzoek uit en ontdekte dat wanneer baby’s in contact komen met een toontaal in de baarmoeder (zoals Mandarijn), complexer huilen. Zweedse baby’s wenen dan weer op een zangerige manier. Kortom, zelfs baby’s in de baarmoeder worden sterk beïnvloed door de klank en intonatie van hun moeder’s stem.

Wermke wijst erop dat baby’s vanaf het derde trimester het ritme en de melodie van hun moeder’s stem kunnen onderscheiden en die zelf toepassen op het eerste geluid dat ze zelf kunnen maken.