Baby op komst? Deze sites en apps maken een naam kiezen een eitje Valérie Wauters

10 juli 2019

12u49 0 Familie De perfecte naam zoeken voor je toekomstige zoon of dochter is vaak geen pretje. Van de ene dag op de andere beslissen welke naam je kind voor de rest van z’n leven zal dragen is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig bestaan er heel wat sites en apps die je daarbij helpen. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Kinder

Zijn jij en je partner op zoek naar een manier om snel en makkelijk een naam te vinden die jullie beiden mooi vinden? Dan is Kinder jullie redder in nood. Kinder werkt volgens hetzelfde principe als datingapp Tinder. Eerst bepalen jullie het geslacht van jullie ongeboren kind, vervolgens voeren jullie de achternaam in en dan is het swipen maar. Vindt je partner het ook een mooie naam? Dan hebben jullie een match.

Names I Like

Namesilike.com is een site opgericht door papa Kasper Van Lombeek. Hij schreef een zelfsmerend algoritme toen hij en zijn vrouw zelf op zoek waren naar een naam voor hun zoontje. Het idee sloeg aan bij vrienden en familie, en de site werd al snel een succes. Door 20 rondes met telkens 4 ‘samenopties’ te doorlopen, komt het algoritme op het einde van de rit met enkele ‘ideale’ suggesties op de proppen. Je kan trouwens op het beginscherm bovenaan links selecteren of het algoritme een Vlaamse of Nederlandse naam moet selecteren.

Kind & Gezin

Wil je weten welke namen populair zijn in Vlaanderen, of net niet? Dan kan je wat opzoekwerk doen op de website van Kind & Gezin. Daar kan je trouwens ook namen zoeken met een bepaalde letter in de naam, of een maximaal aantal letters. Handig.