Awesome! Jongeren schrijven niet meer spellingsfouten door WhatsApp en Messenger Nele Annemans

27 augustus 2019

13u46 4 Familie De jeugd van tegenwoordig kan niet meer schrijven, het is een verwijt dat jongeren de laatste jaren met de opkomst van sociale media alsmaar vaker naar hun hoofd geslingerd krijgen. Maar klopt dat wel? Volgens een nieuwe studie alvast niet.

‘Jo’, ‘idd’, ‘gy’, ‘OMG’, het is maar een glimp uit de woordenschat die jongeren momenteel gebruiken om met elkaar te communiceren via WhatsApp of Messenger. Niet alleen onze taalnazi-tenen gaan ervan krullen, maar ook menig ouder beweert weleens dat zijn kroost niet meer kan schrijven. Toch blijkt uit een nieuwe studie van Filip Devos, hoofddocent Nederlands aan de UGent, dat de jeugd niet meer spelfouten maakt dan die van 10 jaar geleden.

Om na te gaan of kinderen wel degelijk slechter schrijven dan vroeger gaf Devos 362 laatstejaarsstudenten van het secundaire onderwijs een taaltest die hij ook 10 jaar geleden aan hun leeftijdsgenoten gaf. Wat bleek? Qua spelling scoorden ze gemiddeld 67%, dat is 2% minder dan toen, maar volgens Devos verwaarloosbaar. Dat de jeunesse zo goed scoort op spelling wijt de professor aan het feit dat scholen foutloos schrijven nog altijd erg belangrijk vinden én dat jongeren weten dat het in sommige situaties nodig is om juist te schrijven, bijvoorbeeld als ze solliciteren of een examen afleggen.

Op grammatica scoort de jeugd daarentegen een pak minder goed. Zo haalden jongeren anno 2019 slechts 48% in plaats van 57%, 10 jaar geleden. “Amper 45% van de jongeren vindt woord- en zinsontleding belangrijk”, vertelt Devos aan Het Nieuwsblad. “En ze overschatten zich hier bijna allemaal in.” Dat is dan ook een verklaring voor de tegenvallende resultaten. Toch benadrukt Devos het belang van grammatica. “Als je een andere taal wil leren, is grammatica erg belangrijk. Anders kan je iemand die bijvoorbeeld de Franse taal leert, nooit het verschil uitleggen tussen le en lui.”