Avatar Star helpt dove kinderen met lezen Primeur is voor de Vlaamse Otto (7) Geertrui Mayeur

03 december 2018

17u17 0 Familie Vanaf vandaag is er een app die dove kinderen kan helpen met lezen en voorlezen. Otto Merlevede (7) uit Gent mocht als eerste kennismaken met de avatar Star, die tolkt in Vlaamse Gebarentaal.

Lezen is voor dove en slechthorende kinderen vaak een grote uitdaging, omdat een geschreven woord niet altijd linkt met gebarentaal. Er zijn bovendien weinig hulpmiddelen die de brug slaan tussen gebarentaal en geschreven tekst.

Verhalen komen tot leven

Met behulp van Artificiële Intelligentie ontwikkelde Huawei de app StorySign. Daarin brengt de avatar Star met mimiek en gebarentaal verhalen tot leven voor dove kinderen. Het populaire boekje ‘Waar is Dribbel?’ van Eric Hill is het eerste dat nu in Vlaamse Gebarentaal beschikbaar is. Onder meer Aardman Animations, bekend van ‘Shaun het schaap’ en ‘Wallace & Gromit’ hielp de avatar Star mee ontwikkelen, een huzarenstuk.

Gelijkheid

Otto Merlevede (7) uit Gent mocht als eerste Vlaamse jongen de app uitproberen. “Het is zo fijn om te zien hoe Otto het verhaal van de hond Dribbel nu ervaart”, zegt mama Sara Verstraete. “Ik hoop echt dat dit project een eerste stap is, in bewustwording bij mensen. Want er zijn nog zoveel andere evidente dingen, naast lezen, die voor dove kinderen niet evident zijn.”

De app StorySign wordt ondersteund door door Doof Vlaanderen en de Waalse tegenhanger FFSB, en heeft de steun van de Europese Unie van de Doven. Mark Wheatley, directeur van de Europese Unie van Doven: “We hopen dat het project iets kan betekenen in de dovengemeenschap. Dat er nog meer inspanningen zullen worden gedaan om gelijkheid te verzekeren en dat meer dove kinderen leren lezen op hetzelfde niveau als horende kinderen.”

Het magazine Goed Gevoel was erbij toen Otto voor het eerst kennismaakte met Star. Het volledige verhaal lees je vanaf 19 december.

De app StorySign is beschikbaar voor Android en kan je downloaden in de Play Store.