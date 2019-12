Arthur en Olivia opnieuw populairste voornamen in Vlaanderen, maar ook namen van celebs zijn in opmars TVM

27 december 2019

11u40 0 Familie Arthur voor een jongen en Olivia voor een meisje. Net als vorig jaar waren deze namen in 2019 het meest in trek bij ouders die een kindje kregen in Vlaanderen. Dat blijkt uit gegevens van Kind en Gezin.

Meisjes

In de loop van het jaar kregen 343 pasgeboren meisjes de voornaam Olivia. Die naam werd 42 keer meer gekozen dan Mila. Op de derde plaats volgt Emma (276 keer gekozen). Louise, 273 keer gekozen, volgt op de vierde plaats en op plek 5 staat voor het eerst een nieuwe naam in de top 5, namelijk Ella. Die werd 256 keer gekozen.

Voor Olivia is de “titel” van populairste meisjesnaam de bekroning van een gestage opmars. In 2011 kwam de naam de top 30 binnen, en twee jaar later schoof Olivia door naar de top 20. In 2015 belandde ze in de top 10 (op de 6e plaats). In 2016 en 2017 volgden podiumplekken, vorig jaar en dit jaar werd de naam het meest uitgekozen.

Jongens

Ook bij de jongensnamen was dezelfde naam als in 2018 het meest populair: Arthur (338 keer gekozen). Arthur staat al 8 jaar na elkaar in de top 10 en stond ook in 2015 al eens helemaal bovenaan. Hij moest toen de titel van populairste jongensnaam wel delen met Lucas. Na Arthur volgt Liam op de tweede plek (333 keer gekozen), Noah (319 keer) op de derde, Leon (314) op de vierde en Louis (272) sluit de top 5 af. Interessant weetje: de top 3 van de jongens ziet er fonetisch anders uit. Zo staat dan Lucas/Lukas (272/108) bovenaan, gevolgd door Victor/Viktor (221/140) en Arthur/Artuur/Artur/Arthuur (338/13/6/3).

Namen van celebs

Dit jaar kregen ook 4 jongens de naam Archie. Bij de meisjes zijn er 12 Elsa’s geboren, 28 Arya’s, 2 Madonna’s, 197 Ellie’s, 9 Dua’s, 53 Ariana’s en 22 Selena’s.

