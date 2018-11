Aparte rekening of niet? Zo praat je met je partner over geld mv

12 november 2018

08u05

Het is soms moeilijk om je budget onder controle te houden. Maar als je je financiën deelt met je partner wordt het vaak nog wat ingewikkelder, zeker als jullie beiden een ander inkomen hebben.

Een studie die gepubliceerd werd in vakblad Demography stelt dat koppels die samenwonen (en nog niet getrouwd zijn) en ongeveer hetzelfde verdienen, vaak langer samenblijven dan anderen. Een van de verklaringen daarvoor is dat wanneer jij en je liefste ongeveer hetzelfde verdienen, ‘de macht’ in de relatie ook hetzelfde is. Dat maakt dat het gemakkelijker is om te discussiëren. Al wil dit niet zeggen dat alle koppels met een groot verschil op hun loonstrookje een probleem hebben.

“Als er een verschil in inkomen is bij jou en je partner, dan kan het dat je in contact komt met situaties waarin degene met het hoogste loon beslist over alle uitgaven of alles betaalt”, stelt Caleb Backe, gezondheid- en wellnessexpert bij Maple Holistics. “De kostwinner kan dan het gevoel krijgen dat hij er alleen voor staat, terwijl de andere partner denkt dat ze niet genoeg kunnen betekenen in de relatie.”

Simpel gezegd: een verschil in inkomen kan voor problemen zorgen in een relatie, dus het is zeker een onderwerp dat niet vermeden mag worden.

Waarom je open moet zijn over geld in een relatie

Zelfs in het prille begin merken koppels het effect van een verschillend inkomen. Een van de partners stelt bijvoorbeeld steeds heel dure dates voor die de andere zich eigenlijk niet kan veroorloven. Met als resultaat? Een heleboel frustraties. De enige manier om dat te vermijden, is door te praten met je partner over je financiële situatie, verwachtingen en doelen.

“Wees eerlijk over je inkomen en schulden, maar ook over de verwachtingen die je hebt over je levensstijl als je een toekomst ziet met die persoon”, vertelt relatie expert April Masini aan lifestylewebsite Bustle. “Zowel problemen in de relatie als discussies over geld hebben vaak minder te maken met het bedrag, en meer met de eerlijkheid en verwachtingen van twee mensen.”

Een rapport van de financiële website Bankrate toont aan dat 68% van de mensen hun partner vertelt hoeveel ze verdienen. Bijna een derde van de mensen houdt zijn loon dus geheim. Uiteraard is je financiële geschiedenis niet meteen het meest sexy onderwerp dat je uit de doeken wil doen. Zeker wanneer jij minder verdient of schulden hebt. Maar als een relatie écht gezond is, dan zal je partner jou nooit beoordelen voor schulden.

“Een ego kan snel in de weg zitten, zeker bij mensen die van nature competitief ingesteld zijn. Maar goede relaties rusten niet op het feit dat je het beter moet doen dan je partner”, zegt Derek Peth van de financiële website Laurel Road. “Het is de bedoeling dat je er geen wedstrijd van maakt. Je moet in hetzelfde team zitten en elkaar steunen.”

Hoe pak je het als team aan?

Ook al is het soms moeilijk om toe te geven: iedereen heeft ergens wel wat financiële bagage liggen. Het kan gaan van schulden met een kredietkaart tot niet kunnen sparen. Maakt niet uit wat het is, het echt verstoppen voor je partner is moeilijk. Praat over wat je graag wil bereiken; wil je sparen voor een grote reis? Wil je binnenkort een eigen stek kopen? Op deze manier kunnen jullie samen (en ook individueel) doelen opstellen.

Daarnaast is het belangrijk dat je een gesprek over geld niet als iets negatief bekijkt. Het kan jullie ook echt dichter bij elkaar brengen. Vier het moment waarop je een doel behaalt en moedig elkaar aan om aan om hiervoor te werken.

Wat is de beste manier om het op te splitsen?

Geld verdelen en bepalen wat je samen gaat betalen en wat niet is moeilijk, zeker als de ene meer verdient dan de andere. Als dat het geval is, stelt Backe dat het belangrijk is om een aparte bankrekening te houden en er eentje te delen.

De gedeelde rekening kan je gebruiken voor huur en eten, alles wat jullie beiden nodig hebben. De rekening van meubels, huizen en auto’s deel je volgens hem dan weer beter niet meteen. Als er iets misloopt, neemt iedereen mee wat van hem is zonder dat er discussie over bestaat.

Verdienen jullie niet hetzelfde? Dan raadt Backe aan dat jullie beiden hetzelfde percentage van jullie loon delen. Op die manier heeft iedereen evenveel ‘persoonlijk’ geld om uit te geven.