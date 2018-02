Ankes Column: "I'm on a roll, ik doe dat moederen écht goed" Anke Michiels

11 februari 2018

17u07 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA's journaliste Anke vertelt.

Met een potlood trek ik een streepje op de muur, vlak boven zijn hoofd. De datum komt er netjes naast. Het vorige streepje dateert van vorige maand en staat precies even hoog. Om maar te zeggen: zoon is ongeduldig. Ongerust ook, over zijn te korte lengte. Hij is de kleinste van de klas. Van de sportploeg. Van de vrienden. Een mens noemt dat al snel ‘schattig’ – dat is hij ook – maar een jongen van twaalf wil dat woordje vooral niet horen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN