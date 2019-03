Ankes column: “In 20 minuten leer ik bij over hun gelukjes en onnozelheden, over hun twijfels en onzekerheden” Anke Michiels

03 maart 2019

17u08

Bron: NINA 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Wat willen jullie later worden?” Druk pratend stappen de dertienjarige en zijn vrienden in mijn auto, ’s avonds na hun sportles. Op de achterbank gaat het meestal over de training die net achter de rug is, het avondeten dat thuis wacht, of de nieuwste song van Drake. De ene keer proberen ze onderweg het hoogste aantal NBA-spelers op te noemen uit het blote hoofd. Een andere keer praten ze honderduit over handbal, over hun spreekbeurt,

over die lastige toets. Morgen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN