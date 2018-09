Ankes column: "Ik kom er deze keer goed van af: de zesjarige ziet me nog graag" Anke Michiels

30 september 2018

13u07 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Het kaartje ligt al een week te blinken op het keukeneiland. Een clown op de voorzijde, de naam en het adres van de jarige op de achterzijde. Een verjaardagsfeest van een klasgenoot: de zesjarige kan zijn geluk niet op. We bespreken welk cadeau we zullen kopen, hoeveel keer het nog slapen is en raden of het pannenkoeken of taart wordt? Je bent alweer blij in zijn plaats, dat hem zoveel moois wacht.

En dan is dat weekend daar. En schiet je wakker, de nacht na het feestje, omdat je plots beseft: ik ben het rats vergeten.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Anke

human interest