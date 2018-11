Ankes column: Hij is geweldig Anke Michiels

18 november 2018

Familie Hoe jou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Het staat elk jaar met stip in mijn agenda: etentje met papa en broer. Zonder partners, zonder kinderen, zonder meer. Een warm onderonsje. Een mooie traditie die we graag in ere houden. Zeker omdat papa meestal betaalt.

