Exclusief voor abonnees Ankes column: “Dit lijkt een generale repetitie op het legenestsyndroom” Anke Michiels

26 mei 2019

15u38

Bron: NINA 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Ik wil volgend schooljaar ook op internaat.” De dertienjarige aan tafel prikt lusteloos met zijn vork in de

spinaziepuree. Ik schrik niet van zijn opmerking, het is zo ongeveer de zevenendertigste keer dat hij ze maakt. Niet dat hij zijn ouders beu is, of niet graag thuis woont – dat verzekert hij me vaak genoeg: zo lief is hij wel – maar hij wil naar diezelfde gespecialiseerde sportschool als zijn broer, waar hij zich verder kan ontwikkelen als handbalkeeper. In zijn verbeelding speelt hij ooit de pannen van het dak in Spanje, of haalt hij alle ballen uit de goal bij PSG in Frankrijk. Een kind moet dromen, ik juich het alleen maar toe.

Maar ergens moet ik hier ook een ballonnetje doorprikken. Zijn grote broer vertrok op internaat toen hij de vijftien voorbij was en we er allebei klaar voor waren: hij om een week van huis te zijn, ik om vanaf dan zijn

weekendmama te zijn.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis