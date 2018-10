Anke’s column: “De 12-jarige is niet goed bezig. Eigen kind, stout kind” Anke Michiels

21 oktober 2018

13u10 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Het regent de laatste tijd nota’s in zijn agenda. Omdat hij tijdens een laatste lesuur de school buitenglipt. Of met een brooddoos gooit in de refter. Of de les wiskunde verstoort. Omdat hij te veel kabaal maakt in de gang. Of de klas uit gevlogen is. En op het matje van de directeur verwacht wordt. Kortom, de twaalfjarige is niet goed bezig. Eigen kind, stout kind.

