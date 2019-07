Als mannen niet blind zijn voor rommel, waarom ruimen ze die dan niet op? AW

08 juli 2019

12u44

Bron: LiveScience 1 Familie Gemiddeld ruimt een vrouw drie keer zoveel, zo vaak, en zo grondig op als een man. Is dat een oud oerinstinct dat vrouwen plaagt? Of is het omdat mannen geen rommel zien? Geen van beiden, blijkt uit een recent onderzoek dat gepubliceerd werd in het vakblad Sociological Methods and Research

Wanneer mannen er thuis een rommeltje van maken, wordt dat vaak vergoelijkt met het smoesje dat ze geen rommel zouden zien. Klinkklare onzin, zo luidt de (anders verwoorde) conclusie van enkele onderzoekers aan de Amerikaanse University of California. Mannen zijn helemaal niet blind voor rommel, ze worden simpelweg minder streng beoordeeld voor hun slordigheid.



Sterrenkamers

In totaal kregen 327 mannen en 295 vrouwen foto’s te zien van verschillende kamers. Die kamers waren ofwel piekfijn in orde, ofwel stonden er enkele vuile borden op het aanrecht en lagen er spullen verspreid over de vloer.



Die foto’s werden door de participanten beoordeeld. Indien ze vonden dat de kamer er bijzonder proper uitzag, kreeg die tien sterretjes of een hoge rating. De slordigste kamers kregen slechts één sterretje. Als bij wonder gaven mannen en vrouwen daar dezelfde hoge of lage rating aan propere of vuile kamers. Mannen merken het met andere woorden wél op als er rommel ligt. Waarom spendeert de gemiddelde vrouw dan drie keer zoveel tijd aan huishoudelijke taken?



Vrouwelijke of mannelijke bewoner

Ook daar geven de onderzoekers een antwoord op. In een tweede onderdeel van hun studie, voegden de wetenschappers immers een bewoner toe aan de ruimte op de foto’s. Die eigenaar was ofwel mannelijk (John) ofwel vrouwelijk (Jennifer).



En daar werd het verdict (pijnlijk) interessant. Een rommelige kamer werd veel slechter beoordeeld eenmaal participanten op de hoogte waren van de vrouwelijke bewoner. Zou John daarentegen in diezelfde rommelige kamer leven, kreeg de kamer plots een betere rating. Zelfs een propere kamer kreeg een slechtere rating nadat de participanten werd meegedeeld dat er een vrouw leefde.

Bovendien beantwoordden de deelnemers van het onderzoek enkele vragen over de verwachte reacties van gasten. Wat zouden hun gasten zeggen als ze in de rommelige ruimte ontvangen werden door John of Jennifer? Geen van beiden zou een lofzang ontvangen, dat staat volgens de participanten als een paal boven water. Maar de kamer van Jennifer zou net iets meer negatieve reacties ontvangen dan de kamer van John.

Sociale verwachtingen

Kortom, sociale verwachtingen zorgen ervoor dat vrouwen meer tijd spenderen aan huishoudelijke taken. Om die reden geven de wetenschappers nog een tip: oordeel niet te snel over iemands huis, en hoe ordelijk of slordig een persoon zou zijn. Alleen zo kunnen vastgeroeste sociale verwachtingen gewijzigd worden.