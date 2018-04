Als je kleuter teleurstelling verwerkt: "Hij moet nog leren dribbelen, stampen incasseren en goeie voorzetten geven, alvorens te scoren." Ankes column Anke Michiels

01 april 2018

17u07 0 Familie Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA’s journaliste Anke vertelt.

Kleuter heeft een lievelingsmeisje in zijn klas. Ze is zes geworden en geeft een feestje bij haar thuis. Hij is niet uitgenodigd.

Dat existentiële probleem komt ongeveer elke dag ter sprake – het liefst als ik hem in zeven haasten sta aan te kleden om tijdig op school te raken of ’s avonds als hij eigenlijk al lang had moeten slapen – en elke keer herhaal ik het geduldig: dat een jarige maar een ‘aantal kindjes’ kan uitnodigen en niet de hele klas. Misschien geeft ze een meisjes-only party, of mogelijk woont ze klein en is het aantal gasten héél beperkt, of is ze gewoon te verlegen om hem te vragen – er zijn redenen zat.

